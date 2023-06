PNV ofrece que Euskadi tenga voz propia en Madrid "influyente y dialogante", y se propone revalidar sus escaños

Huirá de las provocaciones, asegura que esto no es un "duelo al sol" entre Feijóo y Sánchez, y se presenta como alternativa "en positivo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que su formación va a concurrir a las Elecciones Generales del 23 de julio para que Euskadi tenga "voz propia" en Madrid "influyente y dialogante", y se ha marcado como objetivo revalidar sus escaños tanto en el Congreso como en el Senado, con grupo propio.

Asimismo, ha adelantado que durante la campaña la formación jeltzale huirá de las provocaciones, ha asegurado que esto no es un "duelo al sol" entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y ha presentado al como PNV como alternativa "en positivo".

Ortuzar ha presentado este sábado en un acto en Bilbao, arropado por los candidatos de su partido al Congreso y al Senado, el lema con el que el PNV participará en los próximos comicios: "Euskadiren ahotsa. Con voz propia".

Según ha manifestado, el PNV es "la voz de Euskadi en Madrid, propia, diferenciada, que se oye y, más importante, que se escucha en Madrid". "Una voz que lleva más de un siglo defendiendo los intereses de vascas y vascos en Madrid, más de cien años mejorando la vida de las personas. Una voz influyente y dialogante, capaz de alcanzar acuerdos, porque eso es lo que nos demanda la ciudadanía: acuerdos y colaboración para un mayor bienestar de todas y de todos; pactos, y no ruido; diálogo, y no bronca; avances, y no retrocesos", ha agregado.

DOBLE MENSAJE DE LA SOCIEDAD

En definitiva, ha aseverado que la voz del PNV "no chilla, sino que dialoga y acuerda", para recordar que el pasado 28 de mayo la ciudadanía vasca "habló en las urnas" y, en el caso del PNV, le envió un "doble mensaje".

"Recibimos un toque de atención en forma de abstención, pero esa misma ciudadanía también revalidó el 28 de mayo el liderazgo de EAJ-PNV. Fuimos el partido más votado en la Comunidad Autónoma Vasca, y el 23 de julio aspiramos a ser merecedores de revalidar esa confianza", ha señalado.

En este sentido, ha subrayado que su objetivo en esta cita electoral es ser la primera fuerza en Euskadi y revalidar el Grupo Vasco en el Congreso y en el Senado, "auténtico y original baluarte de la defensa de Euskadi en Madrid". "Aspiramos a conseguirlo para seguir trabajando en Madrid en favor de Euskadi, en favor de las vascas y de los vascos", ha agregado.

Por ello, ha apuntado que su formación seguirá trabajando por la consolidación y la ampliación de derechos y libertades; por garantizar las pensiones de cientos de miles de vascas y vascos; por consolidar un empleo "digno y de calidad", sobre todo para los jóvenes; y seguirá apoyando a la industria, pymes y autónomos vascos.

CAMPAÑA "EN POSITIVO"

Para alcanzar ese objetivo, ha anunciado que van a hacer una campaña "constructiva, en positivo", en la que subrayará la importancia de ir a votar y la "opción eficaz que constituye el voto por correo".

Asimismo, ha avanzado que en la contienda electoral el PNV va a "huir de las provocaciones" que ya viene recibiendo los últimos días, "y de las que vendrán", al tiempo que se va a "emplear a fondo" para trasladar el mensaje claro a la ciudadanía de Euskadi de que "esto no es un Sánchez contra Feijóo".

"Ningún ciudadano vasco, ninguna ciudadana vasca, tendrá en sus manos una papeleta encabezada con el nombre de Sánchez ni con el de Feijóo. Verá los nombres de Aitor Esteban, de Maribel Vaquero, de Mikel Legarda. También los de Patxi López o Javier de Andrés, cierto, pero no el de Sánchez ni el de Feijóo, porque esta no es una elección presidencial", ha explicado.

Tras precisar que el 23 de julio se va a elegir a las personas que defenderán a Euskadi en Madrid, "no a un presidente del Gobierno español", ha manifestado que cuando llegue el momento de elegir presidente, el PNV "sabrá hacer valer sus votos" y los empleará "en beneficio de Euskadi, de las vacas y de los vascos".

"Esto no es un duelo al sol entre dos. Hay una alternativa en positivo, hay una tercera opción, que en Euskadi es la primera: la voz del PNV", ha concluido.