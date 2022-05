El PNV negocia con el PSOE en el Senado una moción para recordar Gernika

El PNV negocia con el PSOE el texto de una moción sobre el bombardeo de Gernika de 1937 que se ha debatido hoy en el pleno del Senado, el cual insta al Gobierno a realizar "un acto explícito de recuerdo del daño causado a la villa de Gernika y sus habitantes que contribuya al desagravio y reparación".

El texto surge de una enmienda transaccional entre ambos grupos que sustituye a la redacción original del PNV donde se pedía al Gobierno que reconociera la "responsabilidad" de las tropas sublevadas en la Guerra Civil y del Ejecutivo franquista en la masacre contra la población civil de la villa vizcaína.

El PSOE ya dejó claro desde la interpelación al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que dio origen a la moción, que el Gobierno no puede asumir ninguna responsabilidad por aquellos hechos porque no es heredero de los golpistas de Franco, y por ello la nueva redacción no incluye este aspecto aunque condena al bombardeo.

"El Senado de España condena el bombardeo de Gernika de 26 de abril de 1937, por parte de los sublevados franquistas y sus aliados contra la población de la Villa, el gobierno legítimo de la II República española y el Gobierno Vasco", señala el documento.

A renglón seguido, insta al Gobierno al "acto explícito" de recuerdo por el daño causado en Gernika.

Gracias a esta transacción, la moción que será votada mañana miércoles por el pleno, una vez finalizado su debate en la sesión de este martes, recaba el respaldo del grupo socialista, mayoritario en el Senado, además de los votos de las formaciones de izquierda y de los nacionalistas.

La portavoz del PNV, Estefanía Beltrán de Heredia, ha explicado que aceptaba negociar la enmienda transaccional con el PSOE con voluntad de "buscar la unidad" porque es preciso "demostrar unidad frente a la guerra actual, pero también unidad frente a los desastres y guerras pasadas" y "no hay mejor unidad que reconocer lo que pasó".

Eso sí, no ha dejado de insistir en que sigue faltando un mayor reconocimiento de las responsabilidades, al igual que han hecho gobiernos de otro países en casos similares, como Alemania, y ello tras valorar el gesto del Gobierno cuando el 26 de abril pasado ya condenó el bombardeo, algo que no había hecho antes ningún Ejecutivo.

Del mismo modo, Gorka Elejabarreta, de EH Bildu, ha considerado "viejo y caduco" el argumento de que el Gobierno actual no tiene "nada que ver con la dictadura franquista" y ha citado casos en todo el mundo donde gobiernos democráticos han pedido perdón por hechos causados por gobernantes en etapas dictatoriales.

En el debate, los portavoces de formaciones como Teruel Existe, Geroa Bai, Compromís o Adelante Andalucía han reclamado también reconocimiento para otros ataques y "bombardeos olvidados" a población civil en enclaves como Alcañiz, varios lugares de Navarra, de la Comunidad Valenciana o también la "desbandá" de Málaga.

Ha admitido la senadora socialista Julia Liberal que "ha habido más de un Gernika en España" y ha mostrado la disposición del Gobierno a hacer todos los "reconocimientos necesarios para que no olvidemos", como ya se reconoce en la enmienda.

Solo han dejado claro su rechazo explícito a la moción los portavoces del grupo popular y de Vox.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La senadora del PP Amelia Salanueva ha lamentado el esfuerzo por hacer ver una continuidad entre el franquismo y la democracia y ha defendido que es mejor que se reconozca la Transición y la superación de los bandos y "heridas" de la Guerra Civil citando "todos" los lugares donde hubo bombardeos por ambos bandos.

Para Jacobo González Robatto, de Vox, el PNV ha intentado "con la coartada de recordar a las víctimas", usar acontecimientos del pasado "con los más obscenos propósitos partidistas". EFE

adr/fg