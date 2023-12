PNV: el mensaje del rey no está pensado para el nacionalismo, sino para PP, PSOE y Vox

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado el mensaje de Navidad del rey, centrado en "la Constitución y la unidad de España como única nación" y hecho pensando en el "PP, PSOE e, incluso, Vox" y no en los nacionalistas vascos y catalanes, según ha censurado.

En una comparecencia en Bilbao, Esteban ha reprochado que el rey "no hace un guiño" a quienes muchas veces ponen en cuestión la Constitución como el PNV y habla de "una única nación" en España cuando "aquí -en Euskadi-, hay una nación, que es la vasca, diferente". "No hay una única nación en Estado español", ha defendido.

El portavoz nacionalista ha criticado que no se haya referido a "las discrepancias constitucionales" que existen en Euskadi y Cataluña y ha recordado que en el País Vasco la Constitución solo fue apoyada "por el 30 % del censo".

Ha señalado, por ello, que cuando el rey habla de "un lugar mutuo de encuentro aprobado por todos", en Euskadi "no" fue así y "se vino a decir que había fallas y determinadas cosas que había que corregir".

Esteban, que ha evidenciado que de "las 1.469 palabras" pronunciadas en el discurso sólo fueron "dos en euskera", ha afirmado que la unidad en un país democrático "se basa en la voluntariedad" y ha denunciado que "cada vez que se ha querido preguntar cuál es la voluntad de la gente, no se ha facilitado".

Según ha lamentado, "parece que muchas veces la Constitución por parte de los grandes grupos políticos se interpreta más como una llave de cierre, de impedir algunas cosas, que como facilitadora" para llegar a consensos.

Asimismo, ha señalado que el rey dice que la Constitución "ha asegurado la convivencia y ha permitido superar graves crisis" cuando "si hay una que solucionar es una interna y en el 'procés' catalán y las circunstancias que han rodeado a Cataluña la Constitución no ha mostrado ni flexibilidad" ni ha sabido dar "los instrumentos necesarias para resolverlo de manera política".

Esteban ha considerado, además, que hay una parte del discurso del rey que está "en neblina", cuyo contenido "cada uno puede interpretar como más le convenga".

Ante ello, ha cuestionado: "¿Qué se quiere decir cuando se afirma que las instituciones deben cumplir sus deberes? ¿Quién está incumpliendo?" y "¿a qué se está refiriendo?" cuando indica que "no deben perder unas instituciones el respeto a las competencias de otras, no deben impedir el desarrollo de la labor institucional de otras".

Ha preguntado si se refiere "a que no hay manera de elegir el CGPJ por el empecinamiento de un determinado partido político" o "a que el Parlamento no se debería ni plantear convocar en su caso a jueces" o "a que los jueces están entrando en sus manifestaciones en política" o "se está refiriendo al 'lawfare'" o a que "el Parlamento está a punto de aprobar una amnistía y no debería hacerlo".

El portavoz nacionalista ha considerado, además, que el monarca ha hecho una defensa de la Constitución "como si estuviera algo en peligro", lo cual "no veo", ha dicho.