El PNV llama a reconducir el proyecto de centro de refugiados en Vitoria

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que "reconduzca" el proyecto de abrir un centro de acogida de refugiados de gran capacidad en Vitoria, que ha suscitado una polémica entre el Ejecutivo central y el PSE-EE con el sector nacionalista del Gobierno Vasco.

Esteban se ha pronunciado de esta manera en declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con los alcaldes y candidatos de su formación en la Margen Izquierda y Zona Minera de Bizkaia.

Cuestionado sobre la polémica abierta entre los socios de Gobierno Vasco por el proyecto del Gobierno de España de abrir un gran centro de acogida de refugiados en la capital alavesa, Esteban ha señalado que "este proyecto tiene marcha atrás perfectamente".

"Si estamos en una senda de diálogo y en una voluntad de las instituciones vascas y del PNV de hablar y acordar, y todavía no se ha hecho nada más que una convocatoria de adjudicación, creo que esto es perfectamente reconducible y yo invitó al Gobierno español al diálogo y a reconducir la situación".

Esteban ha agregado que no estaba informado de este proyecto aunque mantuvo recientemente una reunión con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que hablaron de inmigración porque tienen "una relación bastante fluida en este tema".

"Al Gobierno Vasco tampoco se le informó de nada en este sentido. De lo que se le habló -ha apuntado-, fue de la necesidad de aumentar el número de plazas para acoger refugiados, algo en lo que estamos de acuerdo y siempre nos hemos ofrecido a ello, pero en ningún momento se planteó ese centro y en ese modelo".

CHOQUE DE MODELOS

"Es un modelo que no casa con el que intentamos desarrollar en este país y lo sabe el ministro, cuando está hablando de una posible transferencia de responsabilidades", ha agregado.

"Y este modelo diferente (el que propugna la consejería de Beatriz Artolazabal), no solo es compartido por las instituciones vascas sino también por las ONG que trabajan en este país con los refugiados.

Respecto a las acusaciones del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, hacia el PNV de plantear "discursos xenófobos" por su posición en este asunto, Esteban ha señalado que cree que "son injustas, excesivas y fuera de lugar. Cualquiera que conozca la política desarrollada en este ámbito por las instituciones vascas y el PNV sabe que eso no es cierto".

"Pero es que, además, lo que se está planteando es un choque de modelos: el que quiere desarrollar de manera más efectiva e integradora, creemos, el Gobierno Vasco, y el de macrocentro que pretende levantar el Gobierno español", ha rematado.

LEY DEL "SOLO SI ES SI"

Cuestionado por las rebajas de penas que está propiciando la llamada ley del solo sí es sí, Esteban ha opinado que "la intención de la ley de hacer un tipo delictivo más amplio que el que había es correcta, lo que pasa es que la interpretación que hacen los tribunales no es exactamente la que se pensaba".

"Por ello, sí creo que convendría hacer una reflexión para el futuro y, si hay que hacer un retoque de la ley para que en los juzgados no haya ninguna duda a la hora de aplicarla, porque parece que el Tribunal Supremo no va a marcar jurisprudencia a seguir, pues no descarto su reforma", ha concluido.