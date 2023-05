El PNV llama a movilizarse el 28M porque la abstención "favorece solo a los extremistas"

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha animado a los vascos a votar el próximo 28 de mayo porque "quedarse en casa no soluciona ningún problema y favorece solo a los más extremistas porque ellos nunca se quedan en casa".

Ortuzar ha participado este jueves en el arranque de la campaña electoral en Vitoria en un acto en el que han participado desde sus respectivos territorios los candidatos del PNV a diputados generales y alcaldes de Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

El líder jeltzale ha admitido que su partido no lo hace todo bien y que igual merece "algún tirón de orejas" pero ha advertido de que no votar "castiga al conjunto de la sociedad, porque las instituciones son más débiles y desequilibradas, tienen menor margen de maniobra".

Por ello ha pedido a la sociedad vasca que no falte a su cita con las urnas y que depositen en ellas un voto "exigente, no un cheque en blanco", al tiempo que ha prometido que el PNV "va a saber escuchar" sus mensajes.

"Merece la pena votar y votar PNV", ha dicho Ortuzar, que ha pedido a los candidatos de su partido un "compromiso total para hacerlo lo mejor posible" y también una "honestidad total" para su "gestión sea ética y políticamente impecable, inmaculada".

"De todo eso van estas elecciones. No de la política ni de los líos de Madrid. Va de Gasteiz y Araba, de Donostia y Gipuzkoa, de Bilbao y Bizkaia. Va de Euskadi, va de vascos y vascas", ha subrayado.

También el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que "la baja participación da alas al populismo, a quienes plantean soluciones simplistas a problemas complejos".

"Podemos creer que nuestro bienestar va a ser eterno, que nada va a cambiar, que en Euskadi vivimos bien para siempre, pero no es así. Nuestro progreso y bienestar no serán para siempre si no los cuidamos y alimentamos", ha avisado.

Urkullu ha rechazado que estas sean "unas elecciones con visión española" aunque haya "una profusión de mensajes mirando a las generales" dada su cercanía -serán a finales de año- porque lo importante para Euskadi no "ocurre en la meseta" sino que las decisiones se toman aquí "gracias al autogobierno". EFE

