PNV llama "desleal" a Sánchez por no informarles del acuerdo firmado con Bildu

Atutxa se pregunta "en qué coinciden Otegi, Idoia Mendia y Miren Gorrotxategi", ante la posibilidad de una alianza de izquierdas

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este martes que su partido no está "enojado" por el acuerdo logrado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral de 2012, porque el presidente, Pedro Sánchez, "es libre" de llegar a acuerdos "con quien quiera", aunque ha lamentado no haber tenido conocimiento de dicho acuerdo, subrayando que el presidente del Gobierno ha actuado de una manera "desleal".

En una entrevista concedida a ETB1, y recogida por Europa Press, Atutxa ha recordado que el PNV mantiene un pacto con el PSOE, según el cual, "cuando se logran acuerdos así", tiene que comunicárselo. "Y no supimos nada, pero ni nosotros, ni el PSOE, ni Unidas Podemos", ha añadido.

En este sentido, ha manifestado que Sánchez ha actuado de una manera "desleal" porque antes "tiene firmado con nosotros un acuerdo para notificarnos ese tipo de acuerdos, porque lo queremos conocer, no porque haya llegado a un acuerdo con EH Bildu".

"Nosotros no estamos enojados por ese acuerdo. La cuestión es que el PSOE no nos avisó antes, nada más. El presidente Sánchez es libre de llegar a acuerdos con quien quiera, pero también es cierto que nosotros no lo conocíamos, y parece que tampoco en su partido y en Unidas Podemos, porque no hay más que ver que, todavía a día de hoy, siguen dando explicaciones", ha afirmado.

Asimismo, ha indicado que no sabe "si ese acuerdo era necesario o no", aunque ha asegurado que "son ellos los que lo tendrán que explicar". "Nosotros no lo hemos firmado. No tenemos ningún problema. Aunque lo logre EH Bildu, si es bueno para este país, no hay problema, pero que sea algo con fundamento", ha añadido.

En este sentido, Atutxa ha recordado que la postura del PNV ante la reforma laboral de 2012 es conocida, y que cuando se presentó ya votó en contra. Además, ha indicado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "dijo ayer que las decisiones se tomarían siguiendo el calendario y el camino previstos anteriormente en la mesa social".

"Por lo tanto, lo que no entiendo, aunque son ellos los que tendrán que explicarlo porque no es mi asunto, es qué necesidad han tenido de firmar ese acuerdo, si era algo que ya había con anterioridad", ha explicado.

Asimismo, ha afirmado que, para la derogación de la reforma laboral, "tendrá que haber otras propuestas" en las que "deberán entrar muchos partidos", ya que, según ha dicho, "los tres partidos que lo han firmado no tienen la mayoría para sacar adelante una reforma que debe ser propositiva".

ALIANZA DE IZQUIERDAS

Por otro lado, la presidenta del BBB del PNV se ha preguntado "en qué coinciden, por ejemplo, Otegi, Idoia Mendia y Miren Gorrotxategi", ante la posibilidad de una alianza de formaciones de izquierda de cara a las elecciones autonómicas del próximo 12 de julio.

Atutxa ha señalado que esa posibilidad "no es nueva" y que ya en los anteriores comicios municipales y forales se habló de ella, "sobre todo porque Elkarrekin Podemos avivó ese discurso".

Así, ha indicado que, antes de esa posible alianza, "habrá que ver cómo queda el Parlamento vasco y si dan los números", y si, posteriormente, las tres formaciones logran "una unión mínima en torno a un programa".

"Es fácil para algunos partidos ir contra el PNV al hacer campaña, es decir, todos contra el PNV, pero no veo en qué pueden acordar para la política del futuro. Me gustaría ver en qué coinciden, por ejemplo, Otegi, Idoia Mendia y Miren Gorrotxategi, para realizar propuestas concretas a este país en los próximos cuatro años", ha afirmado.

De esta manera, Atutxa ha destacado que la secretaria general y candidata a lehendakari del PSE-EE, Idoia Mendia, ha realizado "una valoración buena y positiva" sobre la legislatura en la que han compartido gobierno con el PNV, y ha recordado que la formación socialista "es la primera opción" para el PNV "si necesitamos otro partido" para gobernar.

"Además, la propia Idoia Mendia ya dijo, tras el ataque contra su domicilio, que le costaría formar un gobierno con un partido que no ha sido capaz de condenar ese ataque y otros realizados contra otros partidos", ha indicado.

ATAQUES

En este sentido, Itxaso Atutxa ha asegurado que "algunos aún no han pasado de pantalla", en referencia a los ataques contra sedes de partidos que están ocurriendo en las últimas fechas, para protestar por la situación del preso de ETA Patxi Ruiz, y ha destacado que "la sociedad vasca está en otras cosas y el problema lo tienen la izquierda abertzale en su interior".

"Ellos mismos sufrieron un ataque en un local del Casco Viejo de Bilbao, y son ellos los que tienen su interior zarandeado. Ya sé que todo no es EH Bildu, pero Sortu la mayor parte de EH Bildu, y ya hemos visto las declaraciones de representantes de Sortu. Creo que son ellos los que tienen algo que solucionar internamente", ha asegurado.

Por último, ha afirmado que "no ha sido nadie de Sortu el que nos ha hecho las pintadas a nosotros, al PSE o a Elkarrekin Podemos", aunque ha instado a la formación de la izquierda soberanista a que "muestre una postura clara en contra". "No lo hacen, y no sé si alguna vez lo harán, porque no sé si creen de verdad que eso está mal", ha concluido.