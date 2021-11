El PNV insta a Sánchez a no "ningunear" el Parlamento ante la reforma laboral

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que no trate al Parlamento como un "mero instrumento de ratificación" de la reforma laboral y ha dicho que el "ninguneo a esta Cámara" no es aceptable.

En el turno de intervención del PNV en el Pleno del Congreso tras el primer discurso de Sánchez durante su comparecencia este miércoles para dar cuenta del último consejo europeo, Esteban también ha urgido al presidente a que acometa más medidas en materia energética de cara a la industria electrointensiva y ante la pandemia que no "eche las campanas al vuelo".

"En el proceso de vacunación le felicito...que algunos criticaban como un desastre pero le pido que en vez de echar campanas al vuelo tenga prudencia porque todavía no está acabado este problema", ha señalado en referencia al incremento de contagios de Covid en algunos países de Europa.

Esteban ha sido crítico con Sánchez cuando se cumplen dos años de Legislatura y le ha reprochado que reformas como la laboral se consensúen solo en la Mesa de Diálogo Social.

"La mesa de Diálogo Social está muy bien, pero no es el Parlamento, y una vez tras otra este Gobierno considera esta instancia un instrumento de mera ratificación. El ninguneo a esta Cámara en cuanto a no dar información, en términos parlamentarios y democráticos no es aceptable", le ha puntualizado tras incidir en que ello "más allá de espectáculo" que se ha producido entre el PSOE y Podemos sin conocer si quiera cuáles son las diferencias en el contenido.

"Y del Presupuesto no vamos a hablar, ya hablaremos", le ha espetado a Sánchez después de pedirle que no de por terminadas las reformas en el mercado eléctrico.

Esteban ha pedido ir más allá de los "retoques" y adoptar medias en cuanto al transporte o distribución de la energía, en cuanto a los cambios de potencia o a las tarifas de acceso.

Elevar al 25 % las compensaciones del coste indirecto del CO2 o gastar en infraestrucutaras gasísticas y en almacenamiento o conexiones son otras reivindicaciones del PNV para que repercuta en el mejor funcionamiento de la industria.

Y sobre la industria se ha referido a la de la automoción, y ha criticado que el Gobierno lleve meses hablando de cambiar la base de producción mediante la introducción de la digitalización y "todavía siga sin reunir a la Mesa de Automoción".