PNV insta a PSOE y Podemos a "sentarse a hablar" sobre "el qué y no tanto sobre quiénes tendrían las responsabilidades"

Dice que en las últimas horas "no solo no ha cambiado nada" de cara a la investidura de Pedro Sánchez sino que las posturas "siguen enconadas"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha instado a PSOE y Podemos a sentarse a hablar sobre "el qué van a negociar y no tanto sobre quiénes van a tener las responsabilidades" en un hipotético gobierno, ya que en las últimas horas "no solo no ha cambiado nada sino que las posturas siguen tan enconadas como hace unos días".

La dirigente jeltzale ha tomado parte este sábado en el 125 aniversario de la ikurriña celebrado en Bilbao, donde ha sido cuestionada por las negociaciones entre partidos de cara a la próxima sesión de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.

Tras recordar que faltan pocoS días para ello, ha lamentado que en las últimas horas "no solo no ha cambiado nada sino que las posturas siguen tan enconadas como hace unos días".

"Si no se sientan a hablar no sabemos si van a tener tiempo suficiente para trabajar la unión de voluntades suficientes para conformar una investidura y, sobre todo, una legislatura con suficiente estabilidad que es lo que necesita Euskadi y el Estado", ha valorado.

A su juicio, los partidos políticos tienen "mucho trabajo por hacer" y ha confiado en que durante las próximas horas tanto "el PSOE, como el resto de partidos estatales se pongan manos a la obra para hablar sobre qué van a negociar y no tanto sobre quiénes van a tener las responsabilidades". "Si no acuerdan el qué no hará falta que tengan disponibles las personas", ha añadido.

PODEMOS

Asimismo, y preguntada por la convocatoria por parte de Podemos de una consulta a sus inscritos para que se pronuncien sobre un futuro acuerdo con Sánchez, la dirigente jeltzale ha recordado que algunos partidos "tienen que pasar por sus bases cualquier tipo de decisión" que adopten, como ha sucedido con el PSE-EE y el acuerdo de legislatura alcanzado con el PNV.

"No me corresponde hacer una valoración de las dos preguntas, de hecho ya lo están haciendo sus propios militantes y dirigentes", ha indicado, para añadir no obstante que parece que la pregunta planteada es la que "quieren que les habilite a poder hacer la negociación".

De este modo, ha incidido en que "normalmente en otros partidos lo que se somete a votación es el acuerdo", pero se trata de una cuestión interna de la formación morada. "Lo que tienen que hacer es sentarse y hablar del sobre qué negociar, de la letra pequeña para que si después nos llaman a los demás podamos saber qué han negociado", ha añadido.

Respecto a la postura que adoptará el PNV, Atutxa ha sostenido que antes de analizarlo será necesario que les llamen para conocer qué es lo que "nos ofrece" el candidato --Pedro Sánchez--.

"Sabe lo que el PNV tiene en cartera porque lo hemos hablado ahora y durante los meses que ha estado gobernando. Hay acuerdos previos a esta investidura tomados por el Gobierno de Sánchez que no se han cumplido y hay una agenda vasca pública y conocida", ha advertido, para añadir que antes de todo el candidato socialista debe previamente "concitar mayorías suficientes para que los que solo tenemos seis votos podamos coadyuvar".