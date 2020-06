El PNV está convencido de que Bildu y Podemos apuestan por un tripartito de izquierdas para desalojarlo

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate se ha mostrado convencido de que hay "un deseo" de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU de apostar por un tripartito de izquierdas, pero solo para desalojar a PNV.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Iturrate ha señalado que le entra "un poco de tembleque" cuando oye a Arnaldo Otegi hablar de que una coalición de izquierdas en Euskadi es "ciencia ficción", ya que no le da credibilidad.

El dirigente jeltzale ha apuntado que el ejercicio de la acción política del PNV y del PSE-EE en las instituciones vascas en los últimos años ha sido "positivo para el país". "Le ha permitido construir y avanzar económicamente, en un proyecto social, de consolidación de los servicios públicos esenciales", ha asegurado.

En todo caso, ha dicho que, reiteradamente, a lo largo de esta última legislatura, "en muchísimos debates parlamentarios", ha escuchado a portavoces de la izquierda abertzale y de Elkarrekin Podemos apostar "por esa vía".

"Creo que sí hay un deseo por parte de personas de EH Bildu y de Podemos de avanzar en esa posibilidad con el objetivo de desalojar al PNV de las instituciones. Para cualquier partido político, pretender ganar las elecciones, gobernar y dirigir las instituciones es un objetivo legítimo. Lo que no parece tan razonable es querer llegar a las instituciones con el único objetivo de intentar apartar al que está gobernando, sobre todo cuando lo está haciendo bien", ha precisado.

A su juicio, la experiencia demuestra que "hacer algo a la contra, no ha traído buenas consecuencias y la ciudadanía vasca lo sabe perfectamente".

ECONOMÍA Y CAMPAÑA

Iñigo Iturrate ha recordado que el PNV ya había advertido de las consecuencias económicas que traería la pandemia y de los esfuerzos que habría que realizar al respecto. "Lo hemos venido diciendo frente a la crítica descarnada y absolutamente demagógica de algunos grupos y partidos políticos", ha dicho, en referencia a las acusaciones a los jeltzales por supuestamente "primar la economía por encima de la salud".

De esta forma, se ha referido a las críticas de EH Bildu, Elkarrekin Podemos, de algunos sindicatos y "de tantos profetas de la calamidad que ha habido durante todos estos meses", con la mirada puesta en unas elecciones al Parlamento Vasco que no se habían convocado todavía, "haciendo campaña desde el principio de la crisis y a costa de la crisis".

A su juicio, todos ellos repitieron esa "dicotomía falsa y mentirosa entre economía y salud, como si no fuesen necesariamente unidas, como si no fuese necesario mantener un país con una economía activa generadora de riqueza que nos permita mantener unos servicios de sanidad y salud punteros y en marcha".

"Nosotros, desde el primer momento, advertimos de las consecuencias económicas que iban a venir. Lo dijimos desde el principio, nos acusaron de todo, y el tiempo ha demostrado que teníamos razón, que estamos ante unas consecuencias económicas que son preocupantes, pero que no nos pueden llevar abajo, sino todo lo contrario, que sean un acicate para volvernos a poner en pie, como país, como sociedad", ha manifestado.

A su juicio, el "gran objetivo" es volver a situar a Euskadi en los niveles de riqueza y con los servicios públicos que tenía. "Es el gran reto para el próximo Gobierno", ha remarcado.

Iñigo Iturrate ha indicado, además, que "quienes más están en campaña en estos momentos, y están haciendo actos electorales, un día sí y otro también, es quienes repetían que Euskadi no estaba para elecciones".

"Ha habido momentos en los que el comportamiento de la izquierda abertzale, de EH Bildu, haciendo oposición con el coronavirus aquí, recordaba y, en muchas ocasiones, repetía incluso las mismas frases que decía Pablo Casado (PP) en contra el Gobierno central", ha añadido.

Para Iturrate, "ha habido un desbordamiento de la crítica por parte de la oposición". "De esto saldremos como sabemos salir en Euskadi, trabajando y con una colaboración público-privada", ha manifestado, en alusión a un "auzolana colectivo".

El parlamentario jeltzale ha apuntado que, aunque desde la izquierda abertzale, se pretende "pintar un país, en el que el PNV pareciera que tiene engañada a sociedad, como si fuesen los vascos menores de edad, que no se enteran y no saben lo que pasa", cree que el ciudadano vasco "es consciente de la realidad y no se le engaña". "La gente puede ver cuál ha sido la respuesta de los servicios públicos en Euskadi a la grave crisis del coronavirus", ha aseverado.

En esta línea, ha recordado que no se ha tenido que recurrir a "montar hospitales de campaña, a tener los cadáveres almacenados en frigoríficos, porque a nuestro sistema se le rompían las costuras"."Nuestro sistema sanitario sólido ha estado sometido a tensiones, pero las ha podido soportar y no se han roto las costuras", ha explicado.

SITUACIÓN EN EL ESTADO

Iñigo Iturrate se ha referido a las "imágenes lamentables" que algunos partidos y líderes políticos ofrecen en plena pandemia y ha reprochado que estén "enfangados en el rifi-rafe menos edificante". "Supone un descrédito", ha apuntado.

Sin embargo, ha dicho que ha habido otros comportamientos, como el del PNV en el Congreso de los Diputados, que han aportado, a pesar de discrepar "en muchas ocasiones" con las decisiones del Ejecutivo central y el mando único" en el estado de alarma.

En este sentido, ha asegurado que su partido ha tenido una actitud "proactiva", compromiso y entendimiento porque el coronavirus solo se podía salir "unidos". "Otros se dedicaban a morder la pierna del adversario como si se tratara de la ley de la selva", ha añadido.

También ha calificado de "ejercicio paradigmático de geometría variable" el protagonismo que ha dado, en ocasiones, Pedro Sánchez a EH Bildu o a Ciudadanos. "No nos ha sorprendido ni molestado que buscara acuerdos", ha indicado.

No obstante, ha apuntado que los acuerdos tienen que ser "coherentes, sinceros", y cuando se tiene pactos con otras formaciones, como era el caso del Gobierno del Estado con el PNV, tiene que actuar "con sinceridad".

"Si nosotros tuviéramos algo que reprochar es que se nos han ocultado acuerdos, que no se nos ha informado de determinadas decisiones que se estaban tomando cuando había un compromiso previo con nosotros", ha concluido.