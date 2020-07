El PNV espera que el incumplimiento del acuerdo sobre financiación con el Gobierno se "corrija" cuanto antes

Advierte de que cumplirlo es "algo esencial" y, sin hacerlo, el Gobierno no puede "pretender" que el PNV apruebe Presupuestos u otras iniciativas

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha confiado en que el Gobierno central "corrija" cuanto antes el acuerdo de financiación de las instituciones vascas alcanzado el pasado 20 de mayo y que debía haberse sustanciado en la celebración de la comisión mixta en la primera semana de julio.

Esteban ha advertido de que el cumplimiento de ese acuerdo -en el que el Ejecutivo se comprometía a garantizar que Euskadi tendrá este año un porcentaje de déficit sobre PIB equivalente al descenso de recaudación previsto por las tres haciendas vascas, así como a permitir la utilización del superávit presupuestario de 2019- es "algo esencial" y sin él, el Gobierno no puede "pretender" que el PNV "apruebe Presupuestos u otras iniciativas".

El pacto entre el PNV y Gobierno central también incluye que se minorará aquella parte de la caída de la recaudación producida en su caso por las modificaciones tributarias que suponga una disminución de la recaudación en 2020, así como la utilización que se haya realizado del superávit presupuestario 2019.

La previsión, ajustada, serviría de base para estimar el déficit en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico. El acuerdo también establece que se tendrá en cuenta la senda de consolidación fiscal que España acuerde con la Comisión Europea y la deuda pública aumentará respecto a 2019 en el porcentaje necesario para financiar el déficit en que se incurra anualmente.

En declaraciones al programa Ganbara de Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha asegurado que, pese a que este miércoles, tras la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, la ministra de Hacienda le aseguró que le llamaría, no lo ha hecho". "Ni creo que tengan intención de hacer nada", ha añadido.

Este pasado miércoles, durante la sesión, Aitor Esteban, advirtió a Sánchez, que no busque a su formación para llegar a más acuerdos si no cumple con lo "comprometido", a lo que el presidente del Gobierno le garantizó que la Comisión Mixta se va a celebrar.

Para Aitor Esteban, antes de afirmar "que va a cumplir" hay que decir "para empezar, que no ha cumplido". "Tenía una fecha tope para que se celebrara esa comisión (la primera semana de julio, según el acuerdo alcanzado entre la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar el pasado 20 de mayo)", ha señalado.

Para Esteban, se trata de celebrar la Comisión Mixta para que haya un acuerdo "cuyo contenido está absolutamente tasado dentro del pacto, y que tiene su base en la bajada de recaudación".

"Lo que pasa es que el Estado no quiere aceptar los datos que son diáfanos y claros. Mientras ellos están haciendo unas previsiones de bajada de recaudación a nivel del Estado (...) nosotros le estamos dando datos reales, tanto el Gobierno como las Diputaciones le hemos dado datos reales de lo que hay, y las previsiones auténticas, lo que pasa es que no quieren cumplir a lo que se habían comprometido", ha dicho.

Por ello, ha insistido que no se trata de que el presidente del Gobierno diga que "ya lo va a cumplir". "No, ya lo ha incumplido", ha manifestado.

"NO SIRVE DE NADA"

Aitor Esteban ha deseado que el incumplimiento "se corrija cuanto antes" porque, "que la ministra de Hacienda me haga un gesto con la mano de que me va a llamar, no me sirve de nada". "Ya he hablado mucho con ella, y he visto que no tenían voluntad de llegar a un acuerdo", ha señalado.

Además, ha apuntado que la 'excusa' de la covid-19 para justificar el retraso de convocatoria "no sirve" y es "una excusa burda". "Se han estado haciendo infinitas cosas durante la covid, no se ha parado la actividad plenaria del Congresos de los Diputados, ha habido reuniones continuamente entre Gobiernos", ha enumerado.

Para Esteban, Pedro Sánchez llegó "sobrado" al Congreso de los Diputados, procedente de la Cumbre Europea, donde ha sido recibido "con un aplauso de tres minutos".

"Ha sido como: no me canses con minucias. Si para él es una minucia, para nosotros es absolutamente importante y responde al mandato de nuestros electores y de toda la ciudadanía vasca porque no estamos jugando cómo salir de este agujero económico y social que se viene encima", ha añadido.

El portavoz del PNV en el Congreso ha reiterado que su formación "no está pidiendo dinero" sino "que nos deje endeudarnos". "Ya haremos nosotros frente a ello. Pero no veo absolutamente ninguna voluntad. Espero que todo esto se corrija", ha indicado.

No obstante, ha advertido de que "sin esto, que es algo esencial, no va a pretender él que se aprueben Presupuestos u otras iniciativas" con el apoyo del PNV". "Algo que está firmado, tasado, que no se cumple, tampoco nos anima mucho a seguir por esta senda", ha dicho.