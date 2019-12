PNV, E-Podemos y PSE reprueban las declaraciones de Álvarez de Toledo y la charla del expreso de ETA López de Abetxuko

EH Bildu cree que la dirigente del PP "echa más leña al fuego" y el PP califica de "escándalo" que se haya permitido a conferencia de Abetxuko

PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE han reprobado las declaraciones de la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, al asegurar que "el momento político actual es más difícil" que cuando ETA mataba, así como la charla que ofreció en la Universidad del País Vasco el expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko, que cumplió 30 años de prisión por los asesinatos del jefe de la policía foral de Álava, Jesús Velasco, y de Eugenio Lázaro, jefe de la policía local de Vitoria.

Las tres formaciones políticas consideran que estos dos episodios solo generan "crispación" y no favorecen a la convivencia, mientras que EH Bildu ha defendido el derecho de López de Abetxuko a dar la conferencia, porque ha cumplido la pena que se le impuso, y ha acusado a Álvarez de Toledo pretender "echar más leña al fuego". Por su parte, el PP ha asegurado que se han "simplificado" las palabras de la dirigente popular y ha calificado de "escándalo" que se haya permitido la conferencia del exreclusos de la banda en la universidad.

En del debate del 'Parlamento en las ondas' en Radio Euskadi, recogido por Europa Press, el parlamentario del PNV Javier Tellería ha denunciado "la utilización" política que se hace por parte de "unos y otros" de estas cuestiones y, en concreto, en referencia a la charla de José Ramón López de Abetxuko, cree que ha generado "conflicto y crispación".

A su juicio, todo esto se hace "desde la promoción personal, desde la campaña electoral, para poder dominar las agendas políticas del momento". "Deberían pensárselo porque es una instrumentalización tanto de presos, expresos y víctimas para crispar y hacer relato de parte. Lo que nos hace falta es pararnos, pensar y hablar entre nosotros para no enquistar un conflicto y retrasar una reconciliación porque se necesita avanzar en el reconocimiento mutuo y en el avance hacia un relato compartido", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha apuntado que "todo lo que no sea eso, es parar los tiempos, parar el avance de esta sociedad en un tema que tiene pendiente y que tiene que resolver, pero que no se resuelve con declaraciones extemporáneas ni con charlas de este tipo, aunque todo eso sea legal y se pueda hacer con normalidad". "Todo el mundo tiene que frenarse un poco en declaraciones y en organizaciones de actos para que podamos avanzar en la reconciliación", ha manifestado.

"ECHAR LEÑA AL FUEGO"

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha asegurado que "no es momento para estar echando leña al fuego" y cree que Cayetana Álvarez de Toledo y una corriente del PP "buscan encender los ánimos y no favorecer la convivencia, y responde a una actitud irresponsable".

Asimismo, ha destacado que también "se ha visto que entre las víctimas hay actitudes diferentes" porque, mientras "las hay que apuestan por la normalización, otras están esperando a la que salta". "En esa conjunción, el PP tiene los resortes puestos para que cualquier excusa sirva para hacer una montaña e intenta arrastrar al resto de partidos", ha censurado.

Tras asegurar que José Ramón López de Abetxuko "ha cumplido su condena y no tiene demasiado sentido llevarle a un ostracismo, a una muerte social", ha recordado que "fue un preso enfermo" y no ve "cuál es el problema de hablar de los derechos de los presos enfermos".

Otero ha vuelto a exigir la puesta en libertad de los presos enfermos y el fin de la dispersión "porque no tiene más sentido que provocar más dolor".

VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El parlamentario de Elkarrekin Podemos Jose Ramón Becerra ha recordado que la charla del exrecluso de ETA, en el Día de los Derechos Humanos, versó sobre "las vulneraciones de derechos humanos que ha sufrido", pero no se refirió "a las vulneraciones que ha provocado, en este caso, haber asesinado a personas".

"Estamos haciendo una memoria incompleta que no ayuda a la convivencia", ha asegurado, para lamentar también que haya "partidos que buscan obtener rédito político". "Se propician relatos incompletos, de parte, que no ayudan a la convivencia en ningún caso y que no tiene que ver con la libertad de expresión", ha subrayado.

En este sentido, ha afirmado que, "si alguien ha provocado gravísimas vulneraciones de derechos humanos, lo mínimo que puede hacer es reconocerlo". "Sin ese análisis ético previo, todo lo demás será la búsqueda de réditos políticos", ha remarcado.

POSICIÓN SOCIALISTA

El portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, ha señalado que Cayetana Álvarez de Toledo "puede creerse sinceramente" lo que dice y ha reconocido que José Ramón López de Abetxuko "tiene todo el derecho del mundo a decir lo que dice".

Sin embargo, se ha preguntado: "¿Ayuda en algo a la recuperación de una convivencia normalizada, a coser las heridas, las cosas que dice la señora Cayetana sin ningún fundamento, y que un señor que no se ha arrepentido nunca de los crímenes cometidos dé un a charla en una universidad?".

"Yo no niego la legalidad del asunto respecto a la charla en la Universidad, pero habría supuesto un escándalo que se invite a un violador que ha salido de la cárcel porque ha cumplido ya su condena a que venga a explicar sus experiencias en la universidad, no se habría permitido nunca", ha indicado.

En su opinión, se trata de una polémica similar a la exposición en la Casa de Cultura de la localidad vizcaína de Galdakao de pinturas y esculturas del preso de ETA Jon Bienzobas.

"¿Cumplía los requisitos?, sí, ¿desde el punto de vista ético era mínimamente justificable?, no. Igual que la charla de López Abetxuko ¿Son éticamente reprobable cosas que dice la señora Álvarez de Toledo?, por supuesto. Son actitudes rechazables, no las quiero poner en el mismo plano, pero comparten muchos elementos, que no ayudan en nada más que a crispar la sociedad y que se revisten en el derecho a la libertad de expresión", ha indicado.

El dirigente socialista cree que "se deja de lado el bien común más precioso que hay que mantener en este país, que es la convivencia y el entendimiento con el diferente". "Y eso no se propicia, sino todo lo contrario, con este tipo de actitudes", ha subrayado.

Por último, el representante del PP vasco Carmelo Barrio cree que "se han "simplificado alguna parte de las declaraciones" de Cayetana Álvarez de Toledo. "Ha estado con nosotros en los momentos más duros. Hay que leer la explicación no en un titular, sino en el desarrollo de una entrevista", ha justificado.

"ESCÁNDALO"

A su entender, "lo grave y lo que ha sido un escándalo es asistir en la Universidad pública vasca a la charla del asesino de Jesús Velasco y Eugenio Lázaro, hablando de los supuestos derechos de los presos, cuando es el mayor violador del derecho a la vida".

Por ello, ha reprochado que no se haya impedido su conferencia. "Pensamos que no podía ser, que era una distorsión macabra que alguien pararía, pero nadie lo paró. El 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos la UPV/EHU dio cobijo a este personaje, está claro que algo falla", ha precisado.

Barrio ha criticado que al Lehendakari, Iñigo Urkullu, "se le llene la boca" con le plan de convivencia y derechos humanos del Gobierno Vasco, "lo escenifique y se haga fotos, y salga con los rectores a hablar de la vinculación de las universidades con los derechos humanos", mientras "la UPV está entrando en un proceso de radicalización incomprensible".

"Se ha vapuleado a un estudiante por decir que era español en el campus de Vitoria, se han puesto pancartas de ETA, hay fotos de presos de ETA todos los días y ahora la charla de López de Abetxuko", ha advertido.