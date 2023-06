PNV dice que es "la única voz seria e influyente" para defender "en primera línea el autogobierno" en Madrid

Cree que las generales están "muy mediatizadas" por "el retorno al bipartidismo" y que EH Bildu "no es un rival" en estas elecciones

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado este martes que la formación jeltzale es "la única voz seria e influyente, con carácter abierto, democrático y vocacionalmente europea" para defender "en primera línea" en Madrid el autogobierno y los intereses vascos. Además, cree que las generales están "muy mediatizadas" por "el retorno al bipartidismo clásico" y que EH Bildu "no es un rival" en estas elecciones.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha manifestado que los comicios del 23J estarán 'muy mediatizados' por el PSOE y el PP, y ha recordado que el PNV "ha sido la voz de Euskadi en Madrid desde prácticamente los primeros años del siglo pasado", y lo quiere seguir siendo.

"Para nosotros, Madrid no es un ámbito de gobierno ni de gestión propia, sino en el que estar en la primera línea de defensa del autogobierno vasco y de los intereses de los vascos. Por eso, hablamos de una voz propia, auténticamente vasca, que defienda los intereses de quienes aquí vivimos", ha aseverado.

A su juicio, "va a ser complicado por la polarización" que existe en este tipo de campañas, como ya se observa en precampaña. "Para poder tener voz, vamos a tener que chillar para que se nos escuche, entre otras razones, porque la mayoría de los altavoces que amplifican las opiniones de quienes asisten a estas elecciones, están volcados en una disyuntiva de uno u otro (PP o PSOE), olvidándose de que no son unas elecciones presidenciales y de que hay otras opciones que también tenemos derecho a opinar o defender la voluntad de la mayoría de la ciudadanía", ha aseverado.

El dirigente jeltzale ha considerado que "la ciudadanía vasca decidirá" quiénes les representan "con una mayoría de edad y seriedad aplastante". "¿Qué va a responder?. Creo que básicamente lo que ha funcionado en todas las elecciones, es decir, hay una mayoría de carácter abertzale, representada por el PNV y por EH Bildu y, por otra, otra gran parte del electorado, que se volcará con opciones de carácter español o constitucionalista español", ha mantenido.

No obstante, ha dicho que desconoce "quién se llevará el gato al agua". "A nosotros nos gustaría que, cuando menos, el PNV revalidara los votos suficientes para mantener un grupo parlamentario cohesionado y fuerte en Madrid, que sea como siempre lo ha sido, una referencia en la voz de Euskadi y en la defensa del autogobierno y de los intereses del país", ha añadido.

Koldo Mediavilla ha indicado que su único interés "está en la defensa de Euskadi". "Evidentemente, si se nos plantea si preferimos Guatemala o Guatepeor, nos podemos quedar con Guatemala, porque lo que, en previsión pueda llegar, es verdaderamente para tener en consideración", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que su partido no será "muletilla de nadie, ni apoyo de nadie en sus principios básicos, de políticas progresistas, democráticas y de las libertades".

"Como tal, no nos planteamos, en este momento, ni el apoyo a Pedro Sánchez ni a Núñez Feijóo. Hemos apoyado a lo largo de la historia a quienes han respetado al ámbito vasco, lo hicimos con Felipe González, con Aznar, lo hemos hecho con Rajoy, después le desalojamos con nuestro voto en una moción de censura. Es decir, nosotros simplemente tenemos un ámbito de obediencia con el que nos sentimos obligados, que es con Euskadi", ha proclamado.

PP Y VOX

Para Koldo Mediavilla, "en este momento, se está produciendo unretorno al bipartidismo clásico y, en ese sentido, se está intentando una recomposición de la derecha española". Según ha recordado, "Vox surge del Partido Popular". "En la época del señor Aznar, la extrema derecha estaba dentro del PP. Posteriormente, hubo esas fugas que generan partidos como el del señor Abascal, que fue parlamentario del PP", ha dicho.

Por ello, ha reiterado que lo que puede haber es "una recomposición del PP, de la gran familia de la derecha española, y esa llamada de que 'viene el lobo, que viene la extrema derecha', ya poco gente tiene miedo del lobo como tal". "Advertir de que el voto tiene que ser reactivo a esa posibilidad, lo único que va a favorecer es que el Partido Popular, para evitar que Vox tenga ámbito de decisión, tenga un voto un voto útil y le lleve a una mayoría holgada", ha añadido.

En cuanto a Sumar, cree que podría ser "influyente" porque "ha habido un ámbito histórico a la izquierda del Partido Socialista que ha tenido su trascendencia y su relevancia en la política española". "Ahora, yo esperaba a estas alturas un nivel diferente al que estoy observando en los planteamientos de Sumar. Yo pensaba que iba a optarse por una política más de aire fresco, pero estamos viendo que las propuestas que se están haciendo son muy parecidas a las que pudiera haber hecho en el pasado Unidas Podemos o Izquierda Unida", ha especificado.

En su opinión, "resulta decepcionante la esperanza que algunos pudieran llegar a tener de un refresco de la política en el Estado que, de momento, no se está viendo".

EH BILDU

Preguntado por si se verá en esta campaña un choque dialéctico o programático con EH Bildu para confrontar entre unos y otros lo conseguido en Madrid para Euskadi, Mediavilla ha respondido negativamente.

"Si del PNV depende, no. Para nosotros, en este momento y en estas circunstancias, EH Bildu no es un rival con el que tengamos que batirnos en estas elecciones. Nosotros nos presentamos en la defensa de Euskadi en Madrid y todo el que esté por la labor de defender a Euskadi, bienvenido será. Y, como tal, debatir la rivalidad de unos y otros para ver quién es el que mayores logros consigue, creo que no tiene ningún sentido", ha subrayado.

En esta línea, ha explicado que "lo fundamental es hacer valer la voz de Euskadi en Madrid". "Y creemos que la única voz en este momento seria e influyente, con carácter abierto, democrático y vocacionalmente europea, es la del PNV", ha indicado.

El representante institucional del PNV no cree que haya "un cambio de ciclo" en Euskadi, como aseguró EH Bildu tras las elecciones del pasado 28 de mayo. Además, ha precisado que "cada elección tiene su afán y su componente específico".

"Estábamos hablando de unas elecciones municipales y forales, con multitud de candidatos y candidatas, con un desgaste en la gestión, con una serie de movilizaciones en la calle, con una serie de cuestiones que van a ser irrepetibles en otras circunstancias. Porque el objetivo es distinto y, como tal, partimos de un análisis muy claro y muy lógico, y es que el depositario y propietario del voto es la ciudadana. Y el ciudadano sabrá cómo depositar su confianza en cada momento de la manera más justa y más seria para sus intereses en cada convocatoria", ha concluido.