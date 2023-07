PNV dice que son unas elecciones abiertas y no ve asegurado el resultado "para nadie" ni en el Estado ni en Euskadi

Esteban no ve "con buenos ojos" los debates electorales "restringidos" y reclama estar presentes en todos porque no es una elección presidencial

El cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado, antes los últimos sondeos electorales, que las elecciones generales del 23 de julio son unos comicios abiertos y "no está asegurado el resultado para nadie ni a nivel del Estado ni en Euskadi". Asimismo, ha asegurado que no ven "con buenos ojos" los debates electorales "restringidos" y ha defendido que deben estar presentes en todos ellos, porque no es "una elección presidencial".

Esteban ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde, junto a la eurodiputada Izaskun Bilbao, ha presentado la declaración del EBB con ocasión de la Presidencia española del consejo de la UE y, a preguntas de los periodistas, se ha referido, tanto al formato de los debates electorales, como a los resultados del sondeo de GAD3, dado a conocer este lunes, que apunta a una victoria del PP, aunque necesitaría a Vox para superar a PSOE y Sumar.

Esteban cree que son unas elecciones diferentes a las celebradas en mayo y considera que "la foto final no está todavía" y se puede ver "algo diferente".

"Podemos ver una serie de tendencias, pero desde luego las cosas se van a mover de aquí al 23 de julio y vamos a ver cómo sigue evolucionando esto. Yo creo que va a tener importancia los siguientes días, la campaña y creo que también vamos a ver ese voto por correo y la participación. Creo que todo eso puede modificar las cosas en un sentido o en otro", ha añadido.

En este sentido, cree que son unas "elecciones abiertas" y que no está asegurado "el resultado para nadie, ni a nivel del Estado ni a nivel de Euskadi".

"Nosotros intentaremos a dar lo mejor de nosotros para intentar explicar cuál es el proyecto del PNV y por qué creemos que nuestra presencia allí puede ser importante para la ciudadanía", ha asegurado.

DEBATES ELECTORALES

En relación a los debates electorales, Esteban ha afirmado que hay "mucho interés" en que esto parezca una "elección presidencial y que aquí hay dos candidatos y punto", pero ha asegurado que "esto no es así".

"Estas son elecciones parlamentarias y hay gente como nosotros que tenemos una idea diferente del Estado que debería ser y del modelo Estado", ha señalado.

Por ello, cree que deberían estar presentes en todos los debates porque si no, "en el fondo se está engañando a la opinión pública, se está diciendo que estas son las alternativas y punto".

Esteban ha defendido que "hay más alternativas y más visiones" y eso es "lo que se va a votar, un Parlamento y no la Presidencia". Por lo tanto, no ve "con buenos ojos" este tipo de debates "restringidos".