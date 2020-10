PNV dice que las medidas "drásticas" en Euskadi buscan evitar "un desbordamiento y un caos" hospitalario

Insta a sacar la pandemia de "las críticas políticas" y dice que parece que hay políticos "que se han metido a epidemólogos" como los de Bildu

El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha afirmado que las medidas "drásticas" adoptadas Euskadi por el Gobierno Vasco para hacer frente a la pandemia de la covid-19 buscan evitar "un desbordamiento y un caos" hospitalario como consecuencia de la creciente propagación del coronavirus. Además, ha instado a sacar la pandemia de "las críticas políticas" que "afloran por doquier" y ha criticado que parece que hay políticos "que se han metido a epidemólogos" como Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez, de EH Bildu.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha considerado que la situación de la pandemia en la Comunidad Autónoma Vasca es "muy preocupante" y, por ello, se han tenido que aprobar restricciones como el cierre perimetral de Euskadi y de sus municipios, y otras medidas para frenar el creciente contagio.

"La situación objetiva de la enfermedad hace que se tomen medidas drásticas para intentar evitar el colapso del sistema hospitalario y sanitario porque lo que está en juego es que se garantice que cualquier persona que esté afectada por el virus pueda ser atendida adecuadamente por el sistema sanitario, en la medida que el virus no puede ser ni eliminado porque no hay vacuna, ni mitigado con elementos paliativos de tratamientos", ha dicho.

Según ha explicado, mientras no haya vacuna, hay que intentar "dosificar los recursos sanitarios que tenemos para que no haya un desbordamiento y no haya un caos".

El dirigente jeltzale ha dicho, ante las críticas a estas medidas, como que han llegado tarde, que, "si la situación no fuera tan complicada epidemiológicamente, si no afectara tan negativamente a la salud de la gente, a la seguridad y a la certidumbre, sería risible encontrar a políticos que se han metido a médicos o a epidemólogos".

En este sentido, se ha referido a la reacción ayer del líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, afirmando que le parecen bien las restricciones, pero que "llegan muy tarde, que había que haber hecho más PCR, que había que haber hecho más cribados".

"La verdad es que no sé dónde habrán sacado el título de virólogos el señor Rodríguez y el señor Otegi porque nos estamos perdiendo sus aciertos médicos como sociedad", ha ironizado.

Koldo Mediavilla cree que "las críticas afloran por doquier y, en este caso, "hay que sacar la crítica política de una situación como la actual porque lo importante es hacer caso a los expertos de carácter científico que han determinado una serie de medidas y que le han adoptado quienes las tiene que adoptar, en este caso las autoridades sanitarias e institucionales".

ESTADO DE ALARMA

Koldo Mediavilla ha recordado que se recurrió al Estado de Alarma por la negativa del TSJPV a determinadas medidas que pretendía establecer el Ejecutivo vasco. En este sentido, ha defendido que previamente se consultara al alto tribunal vasco y "el acierto" que supuso, porque habría sido "todavía mucho peor que se hubieran puesto en marcha y que un recurso las echara abajo".

El responsable institucional del PNV ha criticado "el funcionamiento de determinados ámbitos de la Justicia" porque "han dejado mucho que desear en este caso". De esta forma, se ha referido a "la dilación" con la que se tomaron las decisiones "agotando los plazos de tres días para, de una forma garantista, determinar que no había amparo legal".

"Entrando al fondo de la cuestión, en Navarra otro Tribunal dijo exactamente lo contrario. La verdad es que nos enfrentamos a una enfermedad y parece que algunos ámbitos no se han dado cuenta exactamente de la realidad, y la realidad que vienen a decir los expertos los virólogos, los médicos, los expertos" es que "de aquí a varias semanas se va a tener una situación "muy muy muy complicada".

También ha aludido a las declaraciones realizadas por el presidente de la Sala de lo Contencioso del TSJPV, Luis Garrido, ponente del auto, en las que consideró que se le había dado la razón al declarar el estado de alarma.

"Es llamativo. Hasta ahora nos habían dicho que a los tribunales se les escuchaba a través de las sentencias, pero acabamos de contemplar que hay jueces a los que también se les escucha a través de los medios de comunicación y alguno profusamente ha funcionado como tertuliano-tertuliana, dando opiniones de todo tipo que, después, han llegado incluso hasta su mesa para determinar si se ajustaban o no al ámbito de la legalidad", ha manifestado.

En todo caso, ha dicho que no pretenden "entrar en mayores polémicas" porque lo que hay que hacer es "afrontar con eficacia y respaldo suficiente" la pandemia "para tomar unas decisiones rápidas" para poder mitigarla. "Vamos a ver si somos todos ahora responsables y, haciendo caso a lo que esas recomendaciones y esas obligaciones marcan, podamos afrontar estos días tan complicados", ha añadido.

Mediavilla ha dicho que "la reflexión que hay que hacer, ante evolución exponencial de la pandemia con los datos", porque "el conjunto de la comunidad autónoma está por encima de los 500 afectados por 100.000 habitantes", por tanto en situación roja, es que "había que tomar decisiones". "Y la decisión más efectiva era solicitar un estado alarma para aplicar las medidas con carácter urgente", ha afirmado.