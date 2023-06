PNV dice que Feijóo "ha pasado una línea roja" y califica de "inaceptable" el pacto con Vox en la Comunidad Valenciana

Esteban critica que se presenten las elecciones "como presidenciales" entre Sánchez y Feijóo, cuando son "para elegir el Parlamento"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este miércoles que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha pasado una línea roja" al cerrar un pacto con Vox para formar gobierno en la Comunidad Valenciana, acuerdo que ha calificado de "inaceptable", y ha advertido de que "actuará igual" si tiene posibilidad de formar gobierno en el Estado.

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado que Feijóo "no tiene miedo" a pactar con Vox porque, en su opinión, el líder de los populares "ha percibido que en la sociedad del Estado existe una tendencia que le es favorable" y que llegar a acuerdos con Vox "no le afecta".

El dirigente del PNV ha señalado que el PP también gobierna en coalición con Vox en Castilla y León, pero que el líder del PP "dijo que llevaba poco tiempo en la presidencia y que, por lo tanto, no era su responsabilidad". "Pero ahora sí, porque ha dado su aprobación a esto", ha subrayado.

En su opinión, Alberto Núñez Feijóo ha pasado "una línea roja y, por lo tanto, se ha visto que no es moderado". "Al fin y al cabo, ha hecho lo que se han negado a hacer en otros estados de Europa, es decir, ha metido a la ultraderecha en gobiernos y lo ha normalizado, y eso me parece inaceptable", ha enfatizado.

Así, ha lamentado que "se está normalizando y cada vez se ve como más normal que Vox entre en este juego", y ha advertido de que el presidente del PP "actuará igual si tiene alguna posibilidad de formar gobierno a nivel estatal". "Al convertirlo en cada vez más habitual, está normalizando algunas posturas y posicionamientos, y eso, si lo comparamos con Europa, no es admisible", ha asegurado.

Asimismo, el portavoz del PNV ha considerado que el PSOE "tenía otra opción" en la Comunidad Valenciana, permitiendo al PP gobernar en solitario y que "no tuviera que depender de Vox", pero ha señalado que "no le convenía y no ha hecho ninguna oferta así, porque ambos van al choque y a que solo haya dos posiciones".

"ELEGIR EL PARLAMENTO"

En este sentido, Aitor Esteban ha criticado que se presenten las próximas elecciones generales "como unas elecciones presidenciales" en las que hay elegir entre el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuando, según ha dicho, "son unas elecciones para elegir el Parlamento, es decir, elegir a quiénes van a ser tus representantes y van a defender tus intereses".

"Esto no es Sánchez o Feijóo, sino elegir a tus representantes y qué es lo que hay que defender durante cuatro años, y, en mi opinión, la mejor opción es PNV", ha asegurado.

Por último, el portavoz del PNV en el Congreso ha afirmado que ve "mucho ruido" en torno a Sumar y Podemos y que "ellos sabrán cómo lo gestionan", ya que, en su opinión, "el debate es sobre nombres y dinero".