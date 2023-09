El PNV dice que Feijóo optó por un "discurso agresivo de tierra quemada" y así no se puede "sembrar": "Tomamos nota"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que su partido ha "tomado nota" de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, optó por un "discurso agresivo y de confrontación" con los nacionalistas en el debate de investidura y avisa de que con esa estrategia de "tierra quemada" no se puede "sembrar" para eventuales acuerdos en el futuro.

En declaraciones en el Congreso, Aitor Esteban ha asegurado tener la impresión de que Feijóo iba "provocando y buscando gresca", y que "en vez de optar por sembrar, sabiendo cómo está el patio, optó por un discurso de tierra quemada". "Como discurso, fue el antidiscurso de investidura", ha comentado.

A su juicio, esa táctica "es torpe" si lo que pretendía Feijóo era obtener más apoyos en el futuro e ir afianzando su posición como presidente. "Ahora bien, igual estaba buscando otra cosa, su primer mitin y preparación para una campaña electoral", opina, pues está convencido de que el PP "se va a dedicar es a obstaculizar de todas las maneras posibles la investidura de Pedro Sánchez".

También le pareció "feo y despreciativo" que Feijóo no contestara por separado a Bildu y al PNV, sino que optó por una réplica conjunta. "Quería hacer una especie de mezcolanza para hacer su discurso de provocación, y me pareció, sinceramente, una falta de respeto absoluto --ha añadido--. También de estas cosas se toman nota".

LUEGO NO VALE CON ACERCARSE BUSCANDO LA FOTO

A Aitor Esteban no le convenció que, tras el debate, Feijóo se acercara a la banca del PNV para saludarle y sospecha que sólo buscaba una foto. "Hay que saber el momento para tomar cervecitas o para hablar. Después de un debate de ese estilo como el que hubo, que venga a hacer amiguitos, desde luego no era el momento. Yo los debates me los tomo en serio", ha explicado.

Y en cuanto al contenido, ha señalado que las propuestas económicas del candidato del PP se plantaron de forma genérica e incluso algunas medidas eran contradictoria. Peor en lo relativo al tema territorial, que vio "absolutamente decepcionante".