El PNV dice 'no' a la "patochada" de moción de Vox: "Busca muchos minutos de televisión"

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha denunciado el "uso espúreo" que ha hecho Vox de la moción de censura y ha afirmado -utilizando menos de dos minutos de sus 30 minutos- que no iba a contribuir a dar "protagonismo a esta patochada". Es más, ha afirmado que Santiago Abascal "no es un candidato, es el no candidato".

"No vamos a contribuir a un uso espúreo del instrumento parlamentario de la moción de censura por parte de un partido político que presenta un candidato político por eliminación, porque no les quedaba ningún otro después de las calabazas que habían recibido de otras personas a sus ofrecimientos", ha manifestado Esteban desde la tribuna de oradores.

Es más, Esteban ha recalcado que Abascal no aspira a ser investido ni a gobernar, "como ha hecho explícito" y tampoco a "conseguir el apoyo de ningún grupo político". De hecho, ha afirmado que Vox tampoco presenta un programa para "el entendimiento entre diferentes y lograr una mayoría parlamentaria" sino una "mezcolanza de ideas simplonas y contradictorias para la siembra de cizaña y el odio".

BUSCA "MUCHOS MINUTOS DE TELEVISIÓN"

Tras asegurar que Vox busca con esta moción "muchos minutos de televisión", ha echado en cara al partido de Vox que "declare que el régimen de Franco fue mejor que el Gobierno actual" y que quiera "ilegalizar a quien no le gusta", "incluido" el PNV.

Además, ha acusado a Abascal de "presentar un moción de censura inútil en plena pandemia y en mitad de una crisis económica y social galopante". A su entender, lo hace con el propósito de convocar elecciones, algo que, "complicaría aún más el panorama, retrasando la toma de decisiones".

"Abascal no es un candidato, es el no candidato. Y el PNV no contribuirá a dar protagonismo a esta patochada de moción de censura. Evidentemente votaremos no", ha concluido, dejando sin consumir 28 minutos de su intervención.