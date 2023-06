El PNV denuncia que Euskadi recibe "cero" euros de los Fondos Europeos para carreteras

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha denunciado este martes que Euskadi vaya a recibir "cero euros" de los más de 700 millones de euros de los Fondos Europeos que se destinarán en España a obras en túneles y a reducir el ruido en las carreteras.

"No puede ser. Somos ciudadanía europea y ese dinero tendrá que ser para todos, por mucho que tenga que pasar por el Estado", ha dicho Esteban en una rueda de prensa en la sede del PNV en Bilbao.

El portavoz del PNV ha insistido en que la gestión de los Fondos Europeos por parte del Gobierno español es "muy lenta", con una "burocracia infinita", y ha considerado que el Ejecutivo no tiene "capacidad" para gestionar esos fondos.

Según ha indicado, de los más de 6.000 millones de euros aprobados para Euskadi, "apenas" se han recibido 1.000 millones y unos 500 han llegado a las empresas.

Esteban ha destacado que "el colmo" de este asunto es que, de los 343 millones de euros que se destinarán en el Estado para túneles en las redes de carreteras de alta capacidad, al País Vasco han llegado "cero euros", y que "parece" que lo mismo va a ocurrir con más de 400 millones que se dedicarán a actuaciones contra el ruido en las carreteras.

Ha denunciado que la ciudadanía vasca "se quede al margen de ese reparto", aunque el Estado no tenga competencias en las carreteras en Euskadi, que corresponden a las Diputaciones Forales.

"O no hay carreteras en Euskadi, o no somos europeos, o no hay redes de alta capacidad, cuando sí las hay", ha denunciado el portavoz del PNV.

Ha añadido que el PERTE para las lenguas, dotado con un total de 1.200 millones de euros en España, "sólo" dedica 2 millones de euros al euskera.

Ello, a juicio de Esteban, denota una "absoluta falta de sensibilidad del Estado" con Euskadi, lo que se une a la "desastrosa gestión" de los Fondos Europeos.

Esteban, quien ha indicado que ya advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la falta de fondos para las carreteras vascas, ha destacado que su partido "seguirá exigiendo ese dinero, también en Europa".

Sobre las declaraciones hechas por el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, quien ha asegurado que la convocatoria electoral del 23J "en absoluto" va a afectar a la llegada de Fondos Europeos a Euskadi, Aitor Esteban ha considerado que el problema es que el Estado "no sabe cómo gestionar esos fondos".