El PNV defiende el "buen acuerdo" de los Presupuestos aunque tilda a Iglesias de "maniobrador"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha puesto en valor "el buen acuerdo" que ha logrado su partido por apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha negado que haya buscado que "el Ejército desaparezca" con la petición del traspaso al Ayuntamiento de San Sebastián de los terrenos de los cuarteles de Loyola, a lo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido. Además, cree que "el maniobrador mayor" de la negociación ha sido el vicepresidente Pablo Iglesias y que Podemos aprueba las Cuentas "con la boca pequeña".

Ortuzar ha realizado estas declaraciones este miércoles en la localidad vizcaína de Sukarrieta, donde la Ejecutiva del partido, junto con representantes internos y públicos, y militantes de la organización juvenil jeltzale, EGI, ha realizado una ofrenda floral ante la tumba de Sabino Arana Goiri, fundador del PNV, en el 117 aniversario de su fallecimiento.

El líder jeltzale ha defendido que, en una situación "tan complicada" como la actual, en la que existe esta crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del coronavirus, "es bueno que haya Presupuestos".

"Pero si, luego, recogen aspiraciones históricas y justas, legítimas, de la sociedad vasca, miel sobre hojuelas. Hemos hecho un esfuerzo negociador ambas partes. No ha sido fácil porque este año la negociación presupuestaria ha estado salpicada de más ingredientes políticos de lo habitual, pero, al final, hemos logrado un buen acuerdo para Euskadi que, al final, ahora que hablamos de la lotería, está bien repartido por el territorio", ha indicado.

Por ello, cree que "hay motivo de alegría para todos los territorios vascos y que, además, va a promover que haya un estabilidad presupuestaria en el Estado, que va a hacer falta para salir adelante de esta crisis tan dura".

TERRENOS DE LOS CUARTELES DE LOYOLA

También ha asegurado que le dan "pena" las críticas de la derecha al traspaso al Ayuntamiento de San Sebastián de los terrenos que ocupan los cuarteles de Loyola, conseguido por los jeltzales durante la negociación de los PGE.

"Detrás de esta enmienda o esta petición, no está que el Ejército español desaparezca de Donostia, que, por cierto, me parecería muy legítimo que pudiéramos tener o que yo tenga, personalmente, esa aspiración, pero no se trata de eso. No saquemos las cosas de quicio", ha apuntado.

Lo que ha pretendido el PNV, según ha asegurado, es que la capital guipuzcoana recupere "el último y mejor terreno que tiene para mantener la trama urbana y poder hacer viviendas". "¿Qué pasa?, ¿que los señores del PP y sus votantes no van a vivir allí?, ¿solo van a ir a vivir allí los abertzales o los de izquierdas?. No, irá a vivir todo el mundo. Si vamos a beneficiar a toda la ciudad", ha manifestado.

Andoni Ortuzar ha reclamado que todos "se dejen de tonterías" porque "ese tiempo ya ha pasado. Además, ha precisado que, en la enmienda, no pone nada de que el Ejército abandone los terrenos, sino que estos tienen que ser de San Sebastián. "Luego, el Ejército y el Gobierno español sabrán lo que tienen que hacer", ha explicado.

PODEMOS E IGLESIAS

El presidente del EBB se ha referido al agradecimiento del vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a EH Bildu y ERC por facilitar la aprobación de las cuentas estatales, sin mencionar al PNV, para apuntar que el proceso negociador "ha estado salpimentado por más política que negociación presupuestaria de lo que suele ser normal, y aquí cada uno ha hecho su maniobras".

A su juicio, en él, "el maniobrador mayor" ha sido Iglesias y, "probablemente, no está valorando tanto los Presupuestos", sino que Podemos los aprueba "con la boca pequeña porque no son Presupuestos morados", sino "los que se pueden tener".

"En política, la primera lección es ser responsable y saber asumir lo que uno puede y no puede ser siempre lo que uno quiere. Él está jugando a otra batalla política, está haciendo un juego de bloques. Él hace muchos años se declaró fan de la serie 'Juego de Tronos' y él ahora hace 'juego de Gobierno'", ha añadido.

En todo caso, ha asegurado que el PNV "no entra en esas cosas", ni necesita que Pablo Iglesias le agradezca su participación. "No lo hacemos por él, lo hacemos por el bien general. En todo caso, que no se le olvide que él se sienta donde se sienta gracias a los seis votos del PNV", ha subrayado.

"LA NACIÓN VASCA"

Andoni Ortuzar ha recordado que, en esta ocasión, el acto conmemorativo a Sabino Arana ha sido "diferente" porque se hace en "un momento complicado" por la pandemia del coronavirus, por lo que no ha habido acto político ante militantes del PNV.

"Pero hemos querido acercarnos, como hacemos todos los años, para renovar los compromisos de nuestro partido, el primero con la nación vasca, con Euskadi, con nuestra única patria y con su construcción nacional", ha subrayado. En este sentido, ha reclamado que los vascos puedan "decidir su futuro en libertad".

En todo caso, ha precisado que "no hay patria ni nación sin personas" y, por ello, ha explicado que su segundo compromiso es con toda la sociedad vasca "que lo está pasando mal en estos momentos, que está haciendo frente, no solo a una crisis sanitaria, sino también a una dolorosa crisis económica, ante la que las organizaciones políticas, las instituciones y, desde luego el PNV" tienen que responder "desde la responsabilidad para poder salir cuanto antes de esta situación".

"Hemos pasado momentos complicados, estamos en el buen camino y tenemos que seguir en la vía adoptada, aunque eso suponga hacer sacrificios como sociedad", ha apuntado.

Su tercer compromiso, en este 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ha sido con la lucha contra la violencia machista, y ha recordado que ayer mismo hubo en Euskadi "un prólogo muy negativo y muy duro" a esta jornada.

De esta forma, se ha referido a la agresión con un cuchillo en San Sebastián, por parte de un hombre de 52 años a su pareja, una mujer, que resultó herida de gravedad. "Reivindico que, entre todos, tenemos que acabar, cuanto antes, con esa lacra. El PNV se encontrará con todos los agentes sociales en esta lucha para erradicar esta lacra", ha señalado.