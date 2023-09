El PNV ve decepcionante que se priorice el catalán y avisa que "no ayuda" a la investidura

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado este martes que es "decepcionante" que el Gobierno en funciones haya decidido desplegar antes el uso del catalán que el del euskera y el gallego si la UE aprueba las respectivas oficialidades, y ha advertido que eso "no ayuda" para su apoyo al PSOE para la investidura.

"No sé si afectará a la investidura negativamente, pero, desde luego, ayudar no va a ayudar en absoluto", ha subrayado Esteban en declaraciones a la prensa en el Congreso.

Al ser repreguntado sobre si esa decisión anunciada unas horas antes en Bruselas por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, puede llegar a frustrar que el PNV vote a favor de una investidura de Pedro Sánchez, ha reiterado: "No sé si esto dificulta, pero desde luego no ayuda".

Esteban ha explicado que "es una mala noticia" y que "en Euskadi no se entiende", porque "el uso, la promoción y la protección de una lengua no se basa o no se debería basar en el número de hablantes, porque si fuera así con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás".