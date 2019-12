PNV dará "vía libre" a un Gobierno progresista si las alternativas son un Gobierno PSOE-PP o unas terceras elecciones

Confía en que Sánchez afronte "el encaje plurinacional del Estado" que permita, primero una investidura y, después, la gobernabilidad

El responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, ha asegurado que su partido dará "vía libre a un Gobierno progresista inicialmente", si las alternativas que se presentan son un Ejecutivo PSOE-PP o unas terceras elecciones. Además, confía en que Pedro Sánchez afronte "el encaje plurinacional del Estado" que permita, primero una investidura y, después, la gobernabilidad, que "es otra cosa".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha señalado que, de cara a las conversaciones para el próximo Gobierno del Estado, "lo importante era despejar la incógnita cuanto antes" en el ámbito catalán "para evitar tensiones y problemas añadidos", pero "parece ser que los que no tienen prisa en estos momentos son los representantes de ERC".

El dirigente jeltzale señalado que habrá que ver si es posible la investidura para finales de diciembre o principios de 2020. Además, ha denunciado que se "utilice una política líquida, en la que, en lugar de buscar el bien común, se busca el titular, el zurrar al adversario o el sacudir al oponente".

ALTERNATIVAS B Y C

"Yo espero que en España haya Gobierno cuanto antes y un Gobierno de carácter abierto, progresista y que aborde las reformas pendientes en el ámbito institucional que estamos reclamando todos, porque, si no, estaríamos abocados a un Gobierno del PSOE con el PP, que sería la alternativa B o la alternativa C sería volver a unas nuevas elecciones en unos meses, cosa que me parece impensable, pero también me parecía impensable que se repitieran en ocasiones anteriores", ha añadido.

Según ha recordado, el PNV "va a ser crucial a la hora de determinar la cuadratura del círculo de las mayorías, pero, por sí mismo en este momento, en la medida en que no esté despejada la incógnita catalana", sus votos "no valen su peso para establecer una investidura o no".

En todo caso, ha apuntado que, cuando llegue el momento, tampoco los van a "entregar gratuitamente". "Ahora bien, ante una hipótesis de un Gobierno con el Partido Popular o unas elecciones, el PNV va a dar vía libre a un gobierno progresista inicialmente", ha manifestado.

ERC

En cuanto a ERC, Koldo Mediavilla espera y confía "en que el Partido Socialista y, en concreto Pedro Sánchez, tenga la inteligencia suficiente para darse cuenta de que no es un cambio de cromos lo que se está planteando, sino la necesidad de dar respuesta a ámbitos y problemas que, desde hace mucho tiempo, están latentes y que, si no se abordan, van a seguir estando y se van a seguir pudriendo".

En este sentido, ha destacado "el tema del encaje plurinacional del Estado, de Cataluña y Euskadi". "Yo confío en que, por el bien de todos, pueda darse satisfacción a ese problema, alcanzando un acuerdo que permita en primer lugar la investidura y, luego, la gobernabilidad es otra cosa", ha subrayado.