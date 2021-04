PNV cree que "urge" la renovación del CGPJ pero no ve "solución a corto plazo"

Advierte de que "quien pretenda extrapolar los resultados de Madrid a unas votaciones a Cortes Generales se precipita"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha considerado que "urge" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), si bien no ve "una solución a corto plazo", lo que traerá "bastantes problemas".

En una entrevista a TVE, recogida por Europa Press, el diputado jeltzale ha advertido de que "acarrea problemas que se limiten las funciones" del CGPJ y, "si la renovación no se produce y se prolonga en el tiempo esta situación, nos vamos a encontrar con graves disfunciones en muchos juzgados que tendrían que renovarse".

De este modo, ha opinado que "urge la renovación", si bien enmarca este asunto "dentro de la ecuación política de tensión entre los dos grandes partidos" y no ve "la solución a corto plazo", por lo que "esto va a traer bastantes problemas".

Respecto a la posibilidad de que pueda haber un acuerdo tras los comicios autonómicos de Madrid, ha recordado que "también se decía" con motivo de las elecciones de Cataluña y "siempre hay una excusa para acabar rompiendo o no llegando a un acuerdo". Según ha indicado, "el problema seguramente es que ambos quieren posicionarse ideológicamente con el número mayor posible de representantes en el CGPJ y eso es lo malo".

En este sentido, ha indicado que "la mejor fórmula" es que elijan los representantes de este órgano el Parlamento, pero "el problema es que muchos partidos lo piensan en términos de cupo". A su entender, "lo que deberían discutir son nombres que no causaran problemas ni a unos ni a otros, de manera que el núcleo principal de esta institución pudiera estar conformada por estas personas que pueden ser más transversales". "Pero no se hace así. Lo que se hace es 'cuántos tú y cuántos yo'. Es un error", ha criticado.

LA LEGISLATURA

Por otro lado, ha considerado que la continuidad de la legislatura en el Estado "depende mucho de si llegan los fondos europeos ya, para el segundo semestre, de que se vaya empezando que la economía empieza a funcionar" y también está "el factor" de que Pablo Iglesias ha salido del Gobierno y "se puede sentir más libre a la hora de marcar posición".

Según ha indicado, "dependiendo de demoscopia" y de cómo las mayorías parlamentarias en las Cortes "enfrenten" unos nuevos presupuestos, no descarta que haya "unas elecciones adelantadas".

Asimismo, ha advertido de que se "equivoca" quien piense que los resultados en las elecciones madrileñas serán "automáticamente lo que va a pasar" en el resto del Estado. En este sentido, ha subrayado que "sociológicamente Madrid no es lo mismo que España" y, por tanto, "quien pretenda extrapolar los resultados de Madrid a unas votaciones a Cortes generales se precipita un poco".

A su entender, "se quieren hacer demasiados paralelismos, correr demasiado". "Llevamos unos años en que todo son intentos de que el gobierno dure poco para ponerme yo --me da igual el color, uno y otro--, y eso no es bueno para la política ni suele funcionar", ha lamentado.

Preguntado por la posibilidad de que Vox entre en el Gobierno de Madrid, ha indicado en que "no será porque haya sacado mayoría absoluta", sino porque "alguien le ha introducido en el Gobierno de Madrid". "Ellos sabrán lo que están haciendo y su responsabilidad", ha señalado.

En su opinión, "igual hay líneas que no hay que traspasar y es más seguro llegar al poder sin tanta prisa y de otra manera, lanzando otro mensaje en Europa".

También ha aludido a la situación en Cataluña y ha augurado que "probablemente a última hora habrá un gobierno" en la Comunidad, pero será un ejecutivo "con dificultades" teniendo en cuenta "las tensiones" que se han visto. Además, ha considerado que, "si puede haber un pequeño detalle, una palabra que suene mal a la otra parte, pueda hacer descarrilar la formación de gobierno".

Por su parte, no descarta "nada", incluso la repetición de elecciones, aunque "lo lógico es que se arreglaran y hubiera un gobierno, pero sabiendo que va a ser muy cuestionado y con una mayoría que costara mantener" en algunas votaciones.

EL PP "ES EL QUE LLAMA"

En otro orden de cosas, preguntado por el acercamiento entre su partido y el PP, ha señalado que es el PP "el que llama" y, por su parte, el PNV "siempre" desea mantener "líneas de diálogo abiertas con todo el mundo, más allá de que luego puedas llegar a acuerdos".

Según ha indicado, "hasta ahora, el PP con Pablo Casado se había mostrado reticente, ha habido un movimiento en este sentido, que saludamos, que haya una normalidad de relaciones" pero, "más allá de esas incipientes conversaciones, no ha habido nada más".

EL HIMNO

Finalmente, cuestionado por la actitud de los jugadores durante la interpretación del himno en la final de Copa, ha afirmado que él trata "con respeto" los himnos "sean el mío, el vasco, o cualquier otro". Tras indicar que no sabe "cómo fue y si se quiere exagerar lo que pasó", ha apostado por "tratar con respecto todos los himnos, los sientas o no".

De este modo, ha señalado que, por su parte, se siente "vasco, punto", y no le "inspira" el himno español, "lo cual no quiere decir que no sea respetuoso ni correcto".

En todo caso, ha señalado que en Euskadi "hay una reivindicación bastante trasversal y mayoritaria" de "ver a Euskadi compitiendo internacionalmente".