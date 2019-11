PNV cree que Sánchez debe "intentar" con las fuerzas de la moción de censura la "investidura y gobernabilidad"

Ortuzar pide "un dique de contención" a Vox y advierte a PP de que, si le sigue "blanqueando", le puede "pegar el sorpasso"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que la investidura y la gobernabilidad, tras las elecciones de este pasado domingo, deberían ir "en el mismo paquete" y ha añadido que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "debería intentarlo" con las fuerzas que apoyaron la moción de censura y posibilitaron que "llegara a Moncloa".

En sendas entrevistas concedidas a Radio Euskadi y Onda Vasca, recogidas por Europa Press, ha afirmado que, si bien los resultados de las elecciones de este domingo son "endiablados", ofrecen "en el fondo las mismas posibilidades" que en las del 28 de abril.

En esta línea, ha considerado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, "debería intentarlo" con las fuerzas que apoyaron la moción de censura y posibilitaron que "llegara a La Moncloa" porque supone "la vía más directa y más coherente". Según ha indicado, "habrá algunos que se autoexcluirán, otros que no querrán, otros que pondrán unas condiciones..., pero tiene que intentarlo sobre esa base".

Ortuzar ha indicado que el PSOE "tiene que empezar a hablar" con estos partidos y "luego que vea el resultado". "Si no --ha advertido--, será un error y vamos a volver a embarrar el terreno de juego, y sería malo porque tampoco hay un tiempo infinito. Esto creo que hay que darle carpetazo y creo que antes de Navidades tendríamos que tener todo esto en marcha", ha agregado.

En esta línea, ha censurado que se plantee "ir por los atajos y buscar ahora que si Cs está muy débil e igual cuela", "¿Qué va a hacer luego, gobernar cuatro años de la mano de un Ciudadanos que está ahora sonado, sin brújula? Sería muy arriesgado y grave", ha insistido el presidente del PNV, para quien "dirigirse primero a Cs es un error grave".

Tras reiterar la voluntad de su partido de "no entorpecer si hay alguna operación en marcha" para conformar gobierno, ha explicado que el PNV aún no ha recibido ninguna llamada, algo que ve "normal" porque "hay que digerir bien los resultados y para el PSOE no estará siendo un trago fácil" porque ha tenido unos datos "peores" que en abril.

El presidente del PNV ha confiado en que no haya unas terceras elecciones y ha apuntado, en este sentido, que "se dan las condiciones para hacer un acuerdo", si bien "hace falta valentía política". "No podemos volver a pasar la pelota a la gente otra vez porque ya ha dado el veredicto dos veces", ha subrayado.

Asimismo, ha remarcado que investidura y gobernabilidad tienen que ir "en el mismo paquete". "Si la investidura la hacemos con unos y la gobernabilidad pretendemos hacerla con otros, la lógica de la política nos va a obligar a los otros, a los que vamos a estar metidos en la gobernabilidad, a elevar muchísimo el precio. Y eso no va a salir bien", ha advertido.

De este modo, ha advertido de las consecuencias de pretender "llegar a Moncloa con una investidura en base a abstenciones del PP o Cs y gobernar el día a día con todos los demás" porque, según ha indicado, "podemos tener buenas intenciones, pero tontos no somos".

En cualquier caso, ha cuestionado "por qué, si vas a ser capaz de ponerte de acuerdo para gobernar con unos, no te puedes poner para la investidura, que es más sencillo".

Ortuzar ha insistido en que el PSOE tiene que asumir que "va a tener que negociar, mojarse y optar por las opciones que hay sobre la mesa", y darse cuenta de que "en política no existen los atajos".

CORDÓN SANITARIO A VOX

En esta línea, ha señalado que, si "el 28 de abril había un problema, hoy sigue existiendo ese problema" y "agravado" con "la irrupción de Vox", a quien ha apostado por poner "un cordón sanitario y un dique de contención". "Vox no puede entrar en las ecuaciones políticas del Estado", ha defendido.

Ortuzar ha lamentado que, desde otros partidos, no se ha dicho a los ciudadanos "lo que de verdad está detrás" del partido de Santiago Abascal. "Yo no creo que 3,6 millones ultras y fascistas en España, pero que en la dirección de Vox todos son ultras y fascistas, sí", ha afirmado. De este modo, ha esperado que se haya "aprendido la lección" y no se siga "poniéndoles alfombra roja para que sigan creciendo".

En esta línea, ha esperado que "haya alguien o muchos en Génova preocupados por los resultados de Vox" porque, "si no lo hacen por el sistema democrático", al menos, les deberían "asustar sus propias expectativas electorales". En este sentido, ha advertido de que, como el PP "siga blanqueando y dejándole el espacio a Vox", puede que "de aquí a cuatro años se igualen o le pegue el sorpasso ya". De este modo, ha señalado que, "aunque sólo sea por egoísmo, el PP tiene que reaccionar ante Vox".

En todo caso, ha insistido en que "esto es un tema de higiene democrática porque no podemos tener a estos señores diciendo las cosas que dicen campando a sus anchas en la política española", y ha alertado de que, "si seguimos haciendo política de la manera en la que estamos haciendo en los últimos tiempos, en las próximas elecciones Vox todavía tendrá más votos porque habremos cabreado a más gente".

BLOQUE SOBERANISTA

Por otro lado, preguntado por la posible suma de fuerzas soberanistas en el Congreso, ha señalado que el PNV es "la voz vasca en Madrid, y vamos a seguir siendo", por lo que no necesita "ir de la mano con nadie".

"Tenemos nuestro propio proyecto político y luego somos capaces de entendernos con casi todo el mundo", ha afirmado Ortuzar, que ha advertido de que los bloques "funcionan para un tema", pero "luego cada uno tiene que decantarse en políticas concretas" en el "día a día del Congreso".

Por ello, ha opinado que "pretender que va a haber un monolitismo en todo el bloque soberanista es no saber dónde va uno" y, en este sentido, ha augurado que ERC y EH Bildu "no van a votar tantas veces juntos". Según ha indicado, "o cambia mucho Bildu y se hace más pragmático, o si no va a votar que no a todo", y ERC, por su parte, "ha votado que sí muchas veces en Madrid".