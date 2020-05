PNV cree que Sánchez debe demostrar que es su "socio prioritario" respetándole y cumpliendo el pacto de investidura

Ortuzar dice que Bildu puede intentar jugar "a la pequeña" en Madrid, pero el PNV "a la mayor, a los pares y al juego"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que demostrar que los jeltzales son "socios prioritarios", respetándoles y cumpliendo el pacto de investidura. Además, ha afirmado que EH Bildu puede intentar jugar "a la pequeña" en Madrid, pero el PNV "a la mayor, a los pares y al juego", haciendo un símil con el mus.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que el acuerdo de investidura dice que, cuando haya reforma legales "de calado, antes de pactarlas con otros partidos", el Ejecutivo tiene que hablarlo con el PNV. "Nosotros por eso le dimos los votos de la investidura porque nos íbamos a corresponsabilizar, en gran medida, en esas políticas", ha añadido.

El líder jeltzale se ha referido a lo que el Ejecutivo "hizo" a su partido la semana pasada, cuando pactó con EH Bildu la reforma laboral. "Antes tenía que habernos consultado y haber conocido nuestro parecer", ha manifestado.

A su juicio, en principio, no es incompatible que PNV y EH Bildu puedan ser 'decisivos' en Madrid, y ha aclarado que "cada uno tiene el papel y las posibilidades que tiene". "Bildu puede intentar jugar en Madrid la partida, pero, si esto fuera el mus, puede jugar a la pequeña. Nosotros podemos jugar a la mayor, a los pares y al juego, porque nuestros seis votos son definitivos y sus cinco, algunas veces ayudan, pero casi siempre no son necesarios", ha indicado.

En todo caso, ha precisado que no critica que EH Bildu "entre a negociar en Madrid" por es lo que lleva haciendo el PNV hasta ahora. "Sería bueno que explicaran por qué ahora se puede hacer lo que antes de ayer era (para ellos) una 'traición de lesa patria Euskadi'", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que Pedro Sánchez es presidente porque el PNV voto a favor de su investidura. "Nosotros pagamos por adelantado. Nuestra aportación a Sánchez fue la investidura, ahora él nos tiene que pagar a plazos, en diferido, y una vez que tú le has dado, la tentación de no cumplir los pactos suele ser grande", ha indicado.

A su juicio, eso es lo que le va a pasar a la coalición soberanista y "ya va a ver en qué va a quedar su acuerdo a lo largo del tiempo". "Y vemos que al tema de la reforma laboral le han echado agua y, por si fuera poco, luego hielos. Entonces, la cosa va a quedar como va a quedar", ha remarcado.

Andoni Ortuzar ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está obligado" con el PNV "como con ningún otro partido". "Nosotros en eso solemos ser muy 'prudencio segurolas' y, como conocemos el percal, amarramos lo más que podemos los acuerdos, los ponemos negro sobre blanco y firmamos las dos partes, para poder decir 'has cumplido o no has cumplido, a esto me obligo, he cumplido o no he cumplido'", ha manifestado.

En cuanto al punto del pacto de EH Bildu por el que habría logrado una mayor capacidad de endeudamiento para las instituciones vascas y navarras, cree que se queda corto. En esta línea, ha puntualizado que las instituciones vascas ya estaban hablando "de estas cosas para garantizar una fórmula más redonda y de mayor garantía para este país"."Y habrá que hacer en la Comisión Mixta del Concierto y Convenio", ha subrayado.

IMV

El presidente del EBB ha destacado la "importancia" de haber logrado el traspaso a Euskadi y Navarra de la gestión de Ingreso Mínimo Vital, que ha calificado de "gran acuerdo", porque "es bueno para la sociedad". "Era muy importante que las ayudas del IMV y la RGI convivieran y que lo hicieran con orden y respeto a nuestras competencias forales en materia de Hacienda", ha indicado.

Tras asegurar que el acuerdo prácticamente estaba cerrado el lunes de la pasada semana, ha indicado que se cerró definitivamente este pasado martes.