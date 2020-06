PNV cree que mucha gente en el PSE preferiría una alianza con EH Bildu y Podemos, y en el futuro lo explorarán

Insta a los partidos vascos a "escapar" del "ruido horroroso" de la política española ante el "riesgo" de que influya en la campaña

La presidenta del PNV de Vizcaya, Itxaso Atutxa, cree que, aunque "no es el momento, mucha gente en el PSE-EE preferiría una alianza con EH Bildu y Podemos" para formar un Gobierno tripartito que pactar con la formación jeltzale, y cree que, de hecho, se han "echado los tejos" en precampaña.

En una entrevista concedida a Radio Popular, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que, para el PSE-EE, tal como ha asegurado su secretaria general, Idoia Mendia, "no es el momento" para acordar un tripartito de izquierdas, que reclama cada día Elkarrekin Podemos, pero se ha mostrado convencida de que, en el futuro, "es algo que explorarán".

"Hay mucha gente, dentro del PSE-EE, que preferiría hacer una alianza con Bildu y con Podemos que hacerla con el PNV. Esto es algo que ellos tendrán que decidir", ha apuntado. A su juicio, "lo importante" ahora para los jeltzales es tener una mayoría suficiente que dé estabilidad a Euskadi.

Por otra parte, la presidenta del BBB, en alusión a la "nueva realidad" que se vive como consecuencia de la pandemia, ha indicado que, si de todo "se aprende", espera que "de esto que ha sido tan duro, también".

Sin embargo, ha lamentado que no está viendo "actitudes muy diferentes" y, en concreto, en el ámbito de la política. "Hay que aprender, incluso hacer una valoración, por ejemplo, de cómo hemos sido capaces de responder mejor o peor en otros casos también y, además, aceptarlo así, ante una situación que no lo esperábamos, no ya en Euskadi, no ya en Europa, sino en ningún otro lugar del mundo, y cada uno hemos tenido que ir adaptándonos", ha añadido.

"RUIDO NEGATIVO"

A dos días del inicio de la campaña electoral para las elecciones del 12 de julio, Itxaso Atutxa ha considerado que el "problema ahora" es el "ruido negativo" y "horroroso" que llega desde Madrid.

A su juicio, estos cuatro meses de política en España han sido "uno de los "peores ejemplos de lo que debe ser la política" porque la discrepancia "no puede llevar a estas barbaridades que se están oyendo"."La discrepancia política es parte de nuestra realidad, pero en cualquier lugar del mundo", ha añadido.

Atutxa ha advertido de que se corre "el riesgo o el peligro" de que lo que se está viendo en la política española "influya también en la campaña vasca". Por tanto, cree que todos los partidos, incluido el PNV, deberían hacer un esfuerzo "para intentar escapar de este tipo de formas de actuar y de hacer".

"Se lo estamos pidiendo a otra gente que, e intentemos demostrar que aquí podemos ser un poco diferentes, dentro de la discrepancia y, además, confrontando proyectos, porque creo que es lo que la ciudadanía quiero escuchar ahora", ha añadido. Por ello, espera que la campaña sea "propositiva".

Ante algunos mensajes como el del PP en los que aluden "a los muertos de la pandemia", la dirigente del PNV ha apuntado que, "esté quién esté en cualquier Gobierno", no se atrevería "jamás" a "inculpar a un responsable político e institucional como están haciendo".

"Por cierto, siempre, además, a presidentes de comunidades o al presidente del Gobierno español, que no son de su partido, cuando ellos también han tenido resultados, cuando menos difíciles, en algunas de las comunidades que gobiernan", ha añadido.

Por ello, cree que es algo que hay "dejarlo a un lado completamente y lo que hay que hacer es un análisis serio de cómo era la situación de las redes sociales o sanitarias de cada una de las autonomías y de cómo se ha podido hacer frente", ha añadido Itxaso Atutxa, que cree que habría que empezar el diagnóstico por ver "cuánto dinero de cada uno de los presupuestos cada autonomía se han destinado".

Atutxa ha señalado que en España se ha visto que el PP y PSOE han tenido "comunidades con muchísimos problemas y el dinero disponible durante la última década larga" en servicios sociales y en sanidad ha sido "más escaso que en otras", aunque, ha reconocido que el "virus no ha respetado a nadie ni a nada".

No obstante, cree que es la capacidad frente al virus "lo que tiene que diferenciar" y es lo que, a su juicio, sitúa a Euskadi "con mayor fortaleza para lo que pueda venir porque libres del virus no estamos".