PNV cree que la inclusión de condenados de ETA en listas refleja que a EH Bildu "le queda mucho recorrido que hacer"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado entender "el dolor" de las víctimas por la presencia en las listas de EH Bildu de personas condenadas en el pasado por pertenencia o colaboración con ETA, cuya inclusión era "perfectamente evitable" por parte de la coalición soberanista. A su entender, "este episodio refleja que a EH Bildu todavía le queda mucho recorrido que hacer para reconocer el daño causado por la violencia".

En una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press, Esteban se ha pronunciado de este modo en relación a la denuncia realizada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, de que 44 personas que integran las listas de EH Bildu en el País Vasco y en Navarra a las elecciones autonómicas, municipales y forales del 28 de mayo estuvieron condenados en el pasado por pertenencia y colaboración con ETA.

El portavoz del PNV en el Congreso ha señalado que esos candidatos "están en plena posesión de sus derechos civiles y políticos porque, si no, las juntas electorales no lo habrían autorizado así". No obstante, ha considerado que su inclusión en las candidaturas es "significativa" porque era "perfectamente evitable" por parte de EH Bildu "haber llevado a determinadas personas en las listas".

"Ha sido una decisión aceptada voluntariamente por parte de ellos", ha insistido Aitor Esteban, que ha dicho entender "perfectamente el dolor que puedan sentir las víctimas".

En todo caso, ha opinado que "lo que refleja este episodio sobre todo es que a EH Bildu todavía le queda mucho recorrido que hacer para reconocer el daño causado por la violencia".