El PNV cree que "el encaje" de Euskadi en el Estado necesita "un salto importante" como es el derecho a decidir

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, cree que "el encaje" de Euskadi en el Estado necesita "un salto importante" como es el derecho a decidir, que, a su juicio, debe estar contemplado en un nuevo estatus que se apruebe en el Parlamento Vasco.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Olano ha señalado que, cuando se puso en marcha el grupo de expertos para elaborar un texto articulado de nuevo estatus en la Cámara autonómica con la pretensión de llegar a un acuerdo, todos eran "conscientes de las dificultades" de esta labor.

Tras recordar las posiciones "muy encontradas" de los partidos sobre "valores políticos fundamentales", ha considerado que en estos momentos se mantienen, en especial, en lo que se refiere "al elemento crucial" establecido por el PNV, como es el derecho a decidir. "No concita la adhesión total de todas las formaciones", ha admitido.

Sin embargo, considera que hay que "elevar un poco la mirada" porque el consenso "es muy importante, pero también lo es resolver problemas" que existen. "En este momento, el encaje de nuestra comunidad, de nuestro país, en el Estado español, es muy problemático. Creo que necesita un salto importante y, en ese contexto, que los vascos podamos decidir nuestro propio futuro es un valor fundamental", ha asegurado.

En esta línea, ha explicado que él no contemplaría "una realidad que negara ese principio". "Me sorprende mucho que un principio democrático intachable, como es el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, se ponga en duda porque, al final, eso nos puede llegar a la negación del propio sujeto. Todo pueblo o toda nación tiene derecho a decidir su propio futuro. Si no lo tiene, es que no existe", ha manifestado.

RESPONSABILIDAD Y FLEXIBILIDAD

Por ello, cree que "ese debate pueda llevar a un retroceso en el reconocimiento de la realidad vasca" que a él le "preocupa mucho". En este contexto, ha pedido "responsabilidad, flexibilidad, pero también coherencia en torno a unos principios muy importantes".

"En política, uno se puede establecer el 100% como objetivo, pero ya deja de estar en política. La política es negociación, es llegar a un punto en común, y la inteligencia y la flexibilidad se tiene que dedicar a ese logro", ha manifestado.

Markel Olano ha recordado que se vive "en sociedades plurales y la búsqueda de "un territorio común en una comunidad como la vasca es un objetivo irrenunciable, pero también la preservación de la propia comunidad es muy importante". "En este momento, en el Estado español, en general, vivimos en un contexto político muy problemático y necesitamos tener unas bases sólidas como país", ha aseverado.