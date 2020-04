PNV cree que, cuando pase, habrá tentaciones "recentralizadoras" y se querrá "retocar" competencias

Esteban afirma que "la prueba del nueve" serán los Presupuestos y, si no se consiguen, se irá "de cabeza" a otra "pelea electoral"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que, cuando pase la crisis por el coronavirus, habrá por parte de algunos "tentaciones recentralizadoras" y querrán "hacer un retoque en las estructuras de distribución competencial", cuando, "si algo se ha demostrado más ineficaz o lento en sus mecanismos, ha sido el Estado".

Además, ha afirmado que "la prueba del nueve", cuando pase la situación por el Covid-19, serán los Presupuestos, y ha advertido de que, si no se consiguen, se irá "de cabeza" a otra crisis política y a la "pelea electoral".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado que "puede haber una tentación" de que el autogobierno "sea retocado", pero "la práctica demuestra lo contrario".

"Si algo se ha demostrado más ineficaz o lento en sus mecanismos ha sido el Estado. Recuerdo desde la compra de material que no estaba homologado y que se ha tenido que devolver, hasta esos mismos mecanismos de adquisición y distribución de compra, que no han sido lo suficientemente sensibles, etc", ha indicado.

A su juicio, "lo que se ha visto en esa crisis es que la cercanía a la ciudadanía y a las realidades sobre el terreno, hacen que esas administraciones más cercanas, son las que mejor pueden actuar". "Al final, el propio Gobierno central ha tenido que permitir que las comunidades autónomas gestionaran de forma más directa incluso esa compra de material", ha añadido.

El diputado jeltzale cree que el Estado también se ha quedado "pequeño para dar soluciones al grave problema de tener mecanismos propios de producción y de ciencia suficientes dentro de un marco más amplio que tendría que ser europeo, porque se ha estado subcontratando todo a China para abaratar costes y sacar producciones a un tercer país".

"Se ha olvidado que hay que tener una producción básica, sobre todo en algunos sectores estratégicos, que tiene que ser interna"."Eso no lo puede hacer un Estado, pero sí Europa", ha indicado.

Tras apuntar que no sabe cómo acabará "todo esto, porque las peleas las estamos viendo" en la UE, ha explicado que "la idea de lo que puede servir Europa podría quedar reforzada" y también "de una administración cercana". "Seguro que, cuando acabe esta crisis, habrá alguno que quiera hacer un retoque en las estructuras de distribución competencial del Estado, y haya tentaciones recentralizadoras", ha advertido.

DECRETOS

Según ha apuntado, su voto a favor de la prórroga del estado de alarma es "necesario" porque, sin él, "no se puede restringir la libertad de circulación" y ha apuntado que deben continuar las medidas de confinamiento. "Es obligado ese estado de alarma en la situación en la que nos encontramos", ha manifestado.

En todo caso, espera que "se corrijan determinadas formas de hacer que se vieron hace dos semanas", y cree que "se está retomando de otra manera la relación, habiendo más diálogo y más consulta". "Al final, tomar medidas adoptadas de la noche a la mañana, sin preparación y sin consultar, deviene en poca eficacia de las mismas", ha añadido.

Los jeltzales se abstienen también en el decreto 10/20 de suspensión de las actividades esenciales. "Tal y como se hizo, habría merecido un no, pero, luego, la propia realidad, hizo que tuvieran que matizar las medidas y entrar en lo que nosotros le advertimos hace tiempo", ha añadido.

La abstención del PNV se extiende al decreto 11/20 porque "llueve sobre mojado, ponen muchísimas medidas, de muy diferente tipo, nada más y nada menos que 88 folios, y algunas medidas son correctas, pero, entre col y col, suelen meter otras medidas inaceptables" para los jeltzales.

"Que la competencia de políticas activas quede anulada a través de un decreto ley, y que además los fondos destinados a esas políticas se destine para otras finalidades para los que no estaban previstos, es absolutamente inaceptable, porque en políticas activas habrá que hacer un esfuerzo especial cuando salgamos de la pandemia, porque el ámbito económico se va a ver seriamente afectado", ha asegurado el diputado del Grupo Vasco.

Tampoco cree que se tiene en cuenta otras normas que afectan a la "especialidad foral" de los ayuntamientos vascos. "Las obvian y hacen como si no existieran en el decreto Ley", ha añadido.

SALIDA DE LA CRISIS

Aitor Esteban ha apuntado que ahora mismo la ciudadanía empieza a estar "tan preocupado o más" por la salida de la crisis, la economía y su puesto de trabajo que por el propio virus. "La obligación de un gobernante es saber equilibrar las cosas y tomar decisiones", ha manifestado.

En su opinión, hay que ir planificando la salida de la crisis, sin olvidarse de que "el mundo sigue moviéndose" y hay empresas que, cuando se salga "con normalidad y, en teoría a pleno rendimiento, habrán perdido pedidos, clientes y algunas no podrán retomar su actividad", lo que "va a derivar en mayor paro".

Por ello, cree que los responsables institucionales deben procurar que esa pérdida de puestos de trabajo y de actividad económica sea "la menor posible de cara al futuro". En todo caso, ha apuntado que se debe garantizar la sanidad y seguridad en todos los puestos de trabajo.

"Los mismos que reclaman un cerrojazo total serán los que se quejen de la parálisis económica y de los puestos de trabajo perdidos", ha dicho, para recordar que en marzo se perdió la afiliación a la Seguridad Social de más de 800.000 personas.

Sobre la 'desescalada', Aitor Esteban ha reclamado que se hable antes y considera que lo tiene que decidir "un equipo multidisciplinar y no va a ser un partido u otro", sino que será, a partir de las opiniones de expertos, y después, que las administraciones se vayan poniendo de acuerdo".

El dirigente jeltzale ha dicho que el Gobierno español ya ha admitido que "esa graduación pueda ser diferente en unos lugares o en otros, según el comportamiento de la epidemia en un sitio u otro". "Creo que todo es adaptable a las circunstancias locales", ha manifestado.

Esteban cree que, con las medidas a adoptar, no se debe especular, sino anunciarlo cuando se haya planificado porque "eso da seguridad a la gente" y "empezar a soltar perlas", como, a su entender, ha hecho el Ejecutivo de Sánchez en algunas ocasiones, da la sensación de que "la cosa está desorganizada". "Yo creo que tiene que ser primero con un diálogo entre instituciones y, luego, que podría ser adaptable. Ya veremos cómo sucede", ha concluido.

PACTOS DE LA MONCLOA

Sobre la propuesta del Ejecutivo del Estado de reeditar los Pactos de la Moncloa, cree que igual se ha intentado echar "otra pelotita a rodar al campo de debate", cuando "todo el mundo" hablaba del coronavirus. "Nosotros, siempre que haya algunos temas que tengan que resolverse y que exijan una responsabilidad política, el PNV va a estar ahí", ha dicho.

En este sentido, ha reiterado que desconoce si se refieren "al tema económico o otros temas". Además, ha recordado que los problemas que existían antes de la pandemia van a "estar ahí", como las pensiones o el territorial.

"¿Estamos hablando, como decía Casado, también de un cambio de régimen?, ¿hay que examinar también si monarquía sí o no?, ¿o estamos hablando de salvar unos Presupuestos que tendrán que ser extraordinarios y tendrán que tener una inyección pública importante?", ha preguntado.

Para eso, considera que no habría que hablar de Pactos de la Moncloa, que fueron preconstitucionales, y ha dicho que "la prueba del nueve van a ser los Presupuestos". "Si no se consigue una mayoría suficiente, vamos de cabecita, de nuevo, a otra crisis política y, de nuevo, a la pelea electoral. En esta situación, a mí me parece que no es la mejor de las salidas", ha remarcado.