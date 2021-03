PNV cree que no se agotará la legislatura y que podría llegar un momento en el que Sánchez decidiera seguir solo

Esteban asegura que las relaciones entre PNV y PSOE "son buenas", pero "tiene que cumplirse, poquito a poco", el pacto de investidura

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, cree que no se agotarán los cuatro años de legislatura y que podría llegar un momento en el que el que Pedro Sánchez decidiera que el PSOE siguiera un tiempo solo en el Gobierno para, después, convocar elecciones, "cuando la bonanza de los fondos empiece a despegar y se haya acabado la pandemia", ante la "tensión" que vive con Unidas Podemos, su socio en el Ejecutivo.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha afirmado que "se ve un día sí y otro también" que PSOE y Unidas Podemos no tienen una buena relación y ha apuntado que "no es la manera de llevar un Gobierno de coalición". "Evidentemente hay discrepancias", ha señalado.

También ha admitido que es la primera vez que existe un Gobierno de coalición en el Estado y "falta una cierta práctica", pero ha dicho que "lo normal es que haya unos mecanismos internos en los que se puedan dilucidar todos esos asuntos".

"Eso ahora no parece que esté funcionando", ha indicado, para advertir de que "eso no da una buena imagen". "Lo que tampoco acaba de interiorizarse es que, como la mayoría de la investidura se compone de elementos tan diversos que todos tenemos que ser conscientes de que no podemos pretender llevar adelante nuestro programa electoral íntegro y que hay algunas cosas que van a chocar mucho con otros que también son necesarios", ha indicado.

Por ello, ha señalado que hay que asumir que "tienes que reducir tus objetivos e intentar que sean lo más compatibles con el resto". "Sin embargo, cree que Podemos "quiere ser gobierno y oposición, y quiere llevar su programa electoral hasta el final, como si el hecho de estar el Gobierno ya le diera suficiente fuerza como para llevarlo adelante. Y eso, a la estabilidad e imagen de un Gobierno le va minando", ha indicado.

Aitor Esteban desconoce si puede estar en peligro la conclusión de la legislatura, que "depende de cómo sigan manteniendo las relaciones", aunque cree que, una vez aprobados los Presupuestos, "la parte fuerte en el Gobierno es el PSOE" y es el presidente, Pedro Sánchez, el que puede nombrar o cesar a los miembros de su Ejecutivo y convocar elecciones.

"Una vez que tienes el Presupuesto, este año lo tienes asegurado. Tal como está aprobado y con la llegada de los fondos europeos, podría servir incluso para el año que viene. Puede que haya un momento en el que la tensión sea tal, que el presidente del Gobierno decida seguir un tiempo ellos solos y, después, convocar elecciones, cuando la bonanza de los fondos empiece a despegar y se haya acabado la pandemia o no", ha indicado.

No obstante, en la actualidad, él cree que no se van a completar los cuatro años de legislatura, "incluso por tacticismo de los protagonistas, tanto el PSOE como el Podemos". "No creo que se agoten los cuatro años. En España prima el tacticismo en todas partes", ha manifestado.

Esteban ha asegurado que sorprende esta actitud en un tiempo en el que hay que intentar "que haya una cierta estabilidad por la pandemia, la crisis económica, porque van a llegar los fondos europeos", y ha explicado que el objetivo debería ser "asegurar a medio plazo que haya una evolución económica buena" y se reduzca el paro.

"Si estás continuamente en elecciones, eso es particularmente imposible. A mí me da la impresión de que muchas veces es una especie de 'Juego de Tronos', que consiste nada más en 'tengo que llegar cuanto antes al poder", ha lamentado, para considerar que esto es "la antipolítica".

RELACIONES PNV-PSOE

Aitor Esteban ha afirmado que las relaciones entre el PNV y el PSOE y el Gobierno de Sánchez "son buenas" porque los ministros "atienden", pero "tienen que cumplirse, poquito a poco, las cosas que se habían comprometido" entre Ejecutivos y con el Grupo Vasco en el acuerdo de investidura.

"Nosotros eso lo recordamos semana sí y semana también. Yo entiendo que tienen otras tareas también, hay que estar un poquito encima, pero la relación en estos momentos es buena. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas en adelante en la legislatura", ha reiterado.