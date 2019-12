PNV cree "éticamente cuestionable", pero "legal" la charla del expreso de ETA López de Abetxuko en la UPV/EHU

Mediavilla cree que es un debate "muy del pasado", que hay una "utilización" de las víctimas y se hace "política con el dolor ajeno"

El responsable de política institucional del PNV, Koldo Mediavilla, cree que es "éticamente cuestionable", pero "legal" la charla prevista para este martes en el campus de Vitoria de la Universidad del País Vasco, del expreso de ETA López de Abetxuko, que no se ha arrepentido de sus crímenes.

José Ramón López de Abetxuko, condenado en el año 1999 por la Audiencia Nacional a 30 años de cárcel por el asesinato de Eugenio Lázaro Valle, comandante del Ejército y jefe de la Policía Municipal de Vitoria, es uno de los intervinientes en una charla, en la que también hablará el abogado de reclusos de la banda y condenado por integración en el frente de cárceles de ETA, Txema Matanzas.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Mediavilla ha señalado que, personalmente, no le gusta que se celebre esta jornada en la que participe Abetxuko, sino que le "desagrada que personajes de este tipo puedan intentar dar lecciones de nada".

No obstante, ha recordado que el expreso ha cumplido la pena que se le impuso y ha redimido, "en cierta parte, legalmente" la condena, por lo que todos sus derechos civiles están "en pleno vigor". "Cosa distinta es que éticamente resulte poco apropiado desarrollar una conferencia de este tipo, pero de la misma manera que considero que es legal y éticamente cuestionable, el que no quiera, que no vaya y punto", ha apuntado.

UTILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

A su juicio, este debate "es muy del pasado" y cree que hay una "utilización" de las víctimas "que ya no tiene sentido porque cada cual, con los derechos habilitados como los que tiene, podrá expresarse como quiera, en un ámbito democrático y de respeto a todos, y fundamentalmente a las víctimas".

En cuanto a la protesta convocada contra la charla en el campus, cree que es "legítima", pero considera que no hay que seguir "haciendo de esto una cuestión política de primer nivel porque lo que se merecen las víctimas es reconocimiento, memoria y resarcimiento".

"Nunca debe de hacerse política con el dolor ajeno y, en este caso, hay gente que sigue empeñada en hacer política con el dolor ajeno", ha apuntado, para señalar que, "inevitablemente", será la imagen que se vea, pese a que "acudan a la conferencia media docena de personas o los que sean".