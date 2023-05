PNV confía en que el Gobierno "cumpla su palabra" y se modifique la ley para que el cooperativisno "no tenga problemas"

Esteban advierte de que "se hace una especie de molde para todo el Estado" y este "modelo de éxito" puede verse "resentido"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha resaltado la importancia del modelo cooperativista para Euskadi y ha confiado en el Gobierno central "cumpla su palabra" y para el verano se hayan podido incluir modificaciones "en algunas de las leyes que vayan a aprobarse" para que el cooperativismo "no tenga problemas" y que este "modelo de éxito" no se vea "resentido" por los cambios en la normativa de la Seguridad Social.

Esteban ha intervenido este jueves en un acto en el Polo Garaia de Arrasate, junto a la alcaldesa de la esta localidad guipuzcoana y candidata jeltzale a la reelección, Maria Ubarretxena, en el que ha incidido en la importancia del sistema cooperativo tanto para esta zona de Gipuzkoa como "para todo Euskadi". "Es un modelo de éxito al que siempre nos hemos sentido cercanos e intentado ayudar", ha subrayado.

El portavoz jeltzale ha mostrado la "preocupación" del PNV por "el cambio habido en el sistema de la Seguridad Social", que supone que "en el ámbito de los autónomos se han cambiado algunos parámetros".

Así, ha considerado que, "como sucede con Euskadi", desde el Ejecutivo central "no se entiende la foralidad, no se entiende la especificidad, no se entiende que seamos diferentes y que funcionemos de otra manera, con otros parámetros" y, en el caso de las cooperativas, "ocurre eso mismo".

Esteban ha explicado que "se hace una especie de molde para todo el Estado y no se dan cuenta de que un modelo de éxito que está funcionando, que no da problemas, puede verse resentido". En su opinión, "eso hay que retocarlo en las leyes y hay que buscar esa foralidad, esa excepción, para las cooperativas".

En ese sentido, ha advertido de que no se puede "poner en riesgo lo que ya funciona bien" y tampoco "sistemas de complementos como ha podido ser un sistema tan consolidado como Lagun Aro", por lo que ha insistido en que "hay que buscar un encaje".

El portavoz del PNV en el Congreso se ha mostrado convencido de que "todas las partes no quieren que se encuentre con problemas un sistema de éxito", sino que, según ha dicho, "busquemos una solución".

"Pero alguien lo tiene que plantear, ese alguien ya ha sido con anterioridad el PNV y ahora ante la negativa del Gobierno español, a pesar de las promesas que nos hizo, volveremos de nuevo a la carga de la mano con las cooperativas para intentar solucionarlo en las próximas leyes", ha sostenido.

Finalmente, ha confiado en que el Gobierno español "cumpla su palabra" y para el verano "hayamos podido incluir estas modificaciones en algunas de las leyes que vayan a aprobarse".

"PARTE DE LA IDENTIDAD VASCA"

En la misma línea, Maria Ubarretxena ha destacado que Arrasate es "mundialmente conocido por nuestra fórmula cooperativa, una fórmula que tiene su base en el auzolan y que es parte identitaria de los vascos".

Así, ha defendido, "es otra forma de hacer empresa muy válida" y ha incidido en que "muchas veces lo que es diferente no se toma en cuenta a la hora de hacer nuevas normativas, nuevas leyes", por lo que "después vienen las sorpresas y nos toca solucionar problemas que otros ponen encima de la mesa".

La aspirante jeltzale a la reelección como alcaldesa ha asegurado que están "siguiendo de cerca la normativa de las pensiones, que va a afectar a los cooperativistas vascos", y ha remarcado que el PNV "siempre ha estado y siempre va a estar ahí, apoyando el sistema cooperativo e intentando dar soluciones a un modelo que es muy nuestro".