PNV no condicionará la investidura de Sánchez a la autodeterminación, pero después exigirá la "refundación del Estado"

El PDeCAT asegura al presidente del Gobierno que no renunciarán "nunca" a la independencia ni a la autodeterminación

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes que no tendrá en cuenta el rechazo a la autodeterminación por parte del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para apoyar o no su investidura, pero será "exigente" después para que cambie su 'no es no' por el 'sí es sí' a culminar el Estatuto de Gernika, a abrir un diálogo sobre nuevo estatus para Euskadi y a "una refundación del Estado español".

Por su parte, el líder del PDeCAT, David Bonvehí, ha replicado, ante la negativa de Sánchez a celebrar un referéndum en Cataluña, que su partido no renunciará "nunca" a la independencia ni a la autodeterminación.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, Ortuzar y Bonvehí han rubricado la declaración de ambas formaciones nacionalistas para reforzar su cooperación en Europa. Ortuzar ha recordado que el PSE-EE, en su día, "paseó pancartas" favorables al derecho de autodeterminación, que portaron "dirigentes históricos" socialistas como Ramón Rubial o Txiki Benegas. "Se ha movido un poco el Partido Socialista desde el 78", ha indicado.

No obstante, ha asegurado que entiende que el presidente del Gobierno español "no sea muy partidario de la autodeterminación de las naciones que cobija el Estado español". "¿Eso es un obstáculo para nosotros? (de cara a su posible investidura). Por una vez, le voy a dar la razón a Arnaldo otegi, que dijo hace poco que para ellos no lo iba a ser. Si no lo va a ser para Otegi, tampoco lo va a ser para nosotros", ha apuntado.

El líder jeltzale ha recordado que habrá que "poner en marcha una nueva legislatura y ver qué aritmética parlamentaria" existe, pero también ver para qué se quiere "aprovechar estos cuatro años de legislatura". "Ahí nosotros vamos a ser mucho más exigentes con el presidente Sánchez. No va a ser tan fácil para él liquidar su relación con el PNV diciendo 'no es no'. Nosotros lo que queremos oír es que 'sí es sí'", ha apuntado.

En esta línea, ha reclamado un "'sí es sí' a cerrar el Estatuto de Gernika, 'si es sí' a abrir un proceso de diálogo con las instituciones legitimas vascas, si son capaces de alumbrar desde Euskadi un nuevo marco de autogobierno, un nuevo Estatus para el futuro", y que "'si es sí' a que haya una refundación del Estado español y un nuevo modelo territorial".

"El actual está claramente en crisis y superado por los acontecimientos. Necesitamos oír menos 'no es no' y más 'sí es sí'. A partir de cuántos sí consigamos, seguramente tomaremos una decisión o la otra", ha señalado.

"EL CARRO DELANTE DE LOS BUEYES"

Andoni Ortuzar ha aclarado que, a día de hoy, no se puede decir que su partido esté dispuesto a apoyar a Pedro Sánchez. "Nosotros tenemos que ver los resultados. A nosotros no nos gusta hacer el cuento de la lechera, quizá no somos necesarios o quizá con nosotros no se llega. No vamos a poner el carro delante de los bueyes", ha indicado.

En todo caso, ha asegurado que de esta cuestión no ha hablado este martes con David Bonvehí porque "es un ámbito en el que cada partido tiene que definir y decidir qué interesa más a su país". "Lo hemos visto recientemente, nosotros estábamos dispuestos a apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero en Cataluña, el PDeCAT, legítimamente, decidió que no y decidió presentar una enmienda a la totalidad. Nosotros lo entendimos con absoluta normalidad", ha añadido.

Por ello, ha dicho que, en un proceso de investidura, cada uno tomará su decisión, porque ambos "se deben a su país y hacen lo mejor por él en cada momento".

PDeCAT

Por su parte, el presidente del PDeCAT ha asegurado que "cualquier debate de investidura se va a concretar de acuerdo" con su programa electoral y con "la búsqueda de diálogo y de solución política para Cataluña".

"Somos un partido que nos presentamos a las elecciones al Congreso y al Senado en base a un programa electoral que busca el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo, que entendemos que es la solución política que necesita nuestro país, Cataluña, y en ningún caso ha sido impugnado ni rebatido en ninguna parte por parte de los partidos políticos españoles", ha asegurado.

Por ello, ha destacado que su partido, "mientras busque la solución política" dentro de su programa electoral, "en base a la democracia", no renunciará "nunca" a sus "derechos políticos colectivos y de autodeterminación".

"Que diga que no va a haber independencia un partido que no la defiende, se enmarca dentro de la campaña electoral, y es obvio que los partidos unionistas o que no creen en la independencia de Cataluña, tienen que defender esto. Pero nosotros no vamos nunca a descartar nuestro objetivo político, que es la independencia, y para llegar a la independencia, que sea a través de un referéndum y el derecho de autodeterminación, que tenemos como nación", ha concluido.