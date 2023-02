El PNV y EH Bildu reclaman la liberación del periodista vasco Pablo González

(Actualiza la noticia NA2113 con declaraciones del diputado de EH Bildu Jon Iñarritu)

El PNV y EH Bildu han coincidido hoy en reclamar la puesta en libertad del periodista vasco Pablo González, un año después de su encarcelamiento de forma preventiva en Polonia, donde cubría la crisis de refugiados provocada por la invasión rusa de Ucrania.

"Me parece inaudito que habiendo discurrido un año no haya sido puesto a disposición judicial y no se haya resuelto su caso", ha dicho el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban en una rueda de prensa al ser preguntado por esta cuestión.

Esteban ha comentado que desconoce los detalles de la acusaciones del caso, pero ha insistido en que no le parece "de recibo" que no se haya decidido aún sobre su "puesta en libertad" o la imposición de unos "cargos concretos" para "resolver sobre ese juicio".

Jon Iñarritu, de EH Bildu, ha denunciado la indefensión y la situación de aislamiento que sufre el periodista vasco desde hace un año, además de reclamar al Gobierno que se implique directamente para lograr su libertad inmediata.

En un mensaje en redes sociales, ha considerado un "sinsentido" que Pablo González vaya a permanecer más de quince meses retenido sin haber sido juzgado, tras la reciente decisión de Polonia de prolongar tres meses más la prisión provisional.

González fue detenido el 28 de febrero del año pasado en Przemysl (Polonia), donde cubría la crisis de refugiados provocada por la invasión rusa de Ucrania.

La Agencia de Seguridad Interior de Polonia acusó al periodista vasco, que tiene doble nacionalidad hispano-rusa, de realizar actividades para la inteligencia militar de Moscú, por lo que podría enfrentarse a una pena de hasta 10 años de cárcel.

El 15 de febrero pasado, el Tribunal Regional de Przemysl prorrogó la detención de González por cuarta vez, hasta el 24 de mayo.