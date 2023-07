PNV y EH Bildu empatarían a cinco escaños en Euskadi, PSE mantiene los cuatro, y PP y Sumar lograrían dos cada uno

El PNV y EH Bildu empatarían a cinco escaños en las elecciones generales del 23 de julio, mientras que el PSE-EE mantendría sus cuatro diputados, el PP lograría dos, uno más, y Sumar obtendría dos, uno menos, según el sondeo realizado por GAD3 para el diario El Correo.

Estos resultados supondrían para los jeltzales un diputado menos de lo que han tenido en la pasada legislatura (6), mientras que EH Bildu pasaría de cuatro a cinco.

Según el sondeo, efectuado en función de las entrevistas realizadas a 3.502 personas entre el 29 de junio y el 7 de julio, el PNV sería el partido ganador únicamente en Bizkaia, mientras que la coalición soberanista ganaría en Gipuzkoa y el PSE-EE sería el primero en Álava.

Los socialistas lograrían en Euskadi mantener sus cuatro representantes, mientras que el PP conseguiría dos, uno más que en las pasadas elecciones, y Sumar tendría dos diputados frente a los tres obtenidos por Unidas Podemos hace cuatro años. Por su parte, Vox no obtiene representación.

En Bizkaia, sería donde el PNV perdería uno de sus representantes y se quedaría con dos, mientras que EH Bildu lo ganaría y pasaría de uno a dos. El PSE-EE mantendría sus dos diputados, al igual que el PP su escaño, mientras que Sumar obtendría uno, que era el que tenía Unidas Podemos.

En Álava, los jeltzales perderían la primera posición que pasaría a los socialistas, aunque no hay variación en sus escaños respecto a hace cuatro años y el PNV obtendría uno, al igual que el PSE-EE. EH Bildu también mantendría su representante, mientras que el PP, que no obtuvo escaño hace cuatro años, lograría uno y Sumar no conseguiría representación, algo que sí logró Unidas Podemos en los pasados comicios.

En Gipuzkoa, EH Bildu arrebataría al PNV la primera fuerza pero, en ninguna de las formaciones habría cambios en el número de representantes, ya que, tanto la coalición soberanista, como los jeltzales, mantendrían sus dos escaños, respectivamente, mientras el PSE-EE conservaría su diputado y Sumar el que obtuvo Unidas Podemos. El PP no lograría representante por Gipuzkoa.