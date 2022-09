PNV y Bildu apoyan tramitar impuesto a banca y energéticas pero piden cambios

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y EH Bildu permitirán tramitar el impuesto a los beneficios extra de la banca y las energéticas, y votarán sí a la toma en consideración, pero reclaman correcciones para que estos nuevos gravámenes sean administrados por las haciendas forales en País Vasco y Navarra.

En rueda de prensa, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido este martes de que sin "correcciones" ni concertación el fondo de la iniciativa no contará con su apoyo y ha pedido además estar "atentos" a las pautas que marque la Unión Europea porque es posible que haya que adaptar las medidas.

El PNV reprocha que el Gobierno haya tramitado estos impuestos "deprisa y corriendo" mediante una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos y no a través de un proyecto de ley que tendría que haber superado filtros y contar con informes "importantes para acotar bien la norma".

A juicio del PNV, esta proposición "en vez de enfocarse a beneficios extraordinarios se enfoca más a lo que es la cifra de negocio" y "no está muy claro cuáles son las garantías que no hay repercusión en la ciudadanía".

El PNV ve voluntad en el Gobierno para pactar la concertación, pero advierte de que no está negociado ni asegurado su voto favorable al fondo de la iniciativa. Seguirán hablando con el Gobierno.

En la misma línea, Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ha condicionado el apoyo a que quede claro en la norma que la ejecución del impuesto corresponde a las haciendas forales en sus territorios y ha confiado en que se incorpore en el trámite parlamentario si el PSOE "cumple su palabra".

EH Bildu reclama además que el impuesto sea permanente y no limitado a los beneficios extraordinarios de 2023 y 2024, lo que "no soluciona el problema de fondo" y pide añadir medidas para que eléctricas, petroleras y bancos no "sorteen" los impuestos y los repercutan en los clientes, como en el descuento de los carburantes.

También JxCat y el PdeCat han pedido pulir la normativa. Junts no ha decidido el voto en la toma de consideración, pero considera el gravamen un "parche" y pide trabajar "un poquito más" mientras que el PdeCat se abstendrá en éste primer trámite.

El diputado del PdeCat Ferran Bel cree que el planteamiento es "erróneo de base" por lo que presentarán "enmiendas parciales muy sustanciales" y advierte que con el texto a actual es el Gobierno el que determina los beneficios extraordinarios lo que provoca "inseguridad jurídica" y será "objeto de impugnación" si llega al BOE.

Por otra parte, el PNV se ha referido a las propuestas de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para topar los alimentos y de Unidas Podemos de limitar hipotecas variables, como "parches" y propuestas de una campaña que "puede hacerse desesperante". Reprocha la unilateralidad y falta de concreción de ambas iniciativas.

La fijación del precio de los alimentos es algo "muy complicado", que atañe a los productores y también al pequeño comercio. "No puede ser que una ministra salga por ahí porque se le ha ocurrido la idea", ha recalcado el portavoz del PNV.