El PNV avisa que "no se puede gobernar en base a la épica todos los días"

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha defendido las instituciones tras la llamada del independentismo catalán a la "desobediencia civil" y ha considerado que "no se puede gobernar en base a la épica todos los días".

Tras llamar ayer partidos y entidades independentistas a responder desde la "desobediencia civil" a una eventual condena del Tribunal Supremo en el caso del "procés", Esteban, en una entrevista en TVE, ha señalado que "la institucionalidad es un valor" y que la épica "tiene sus momentos", pero "se agota".

Ha puntualizado, sin embargo, que en la crisis catalana "desde el otro lado también hay que mandar señales" en favor del diálogo y la búsqueda de soluciones, ya que "esto es un problema político y por muchos '155' que se apliquen no se va a arreglar".

Sobre el encarcelamiento de miembros de los CDR acusados de terrorismo, ha indicado que le llama la atención que un sumario que es secreto "se esté dando por capítulos" y ha defendido que las instituciones tienen que ser contundentes en la condena de la violencia.

Ha indicado que, hablando de violencia, "hemos visto imágenes muy duras en los astilleros gaditanos" con los trabajadores preparados "para lanzar objetos" y también "hemos visto en Asturias y en algunos otros sitios momentos muchos más crudos que el foco que se quiere poner ahora en Cataluña".

Esteban ha lamentado que haya partidos a los que les interesaría "vender esa imagen de violencia asociada al nacionalismo catalán" para "reforzar" sus posiciones.

Respecto a la afirmación del expresidente catalán Carles Puigdemont de que el artículo 155 no se aplicó en Euskadi pese a la violencia de ETA, ha considerado que esto "no viene muy a cuento" porque este artículo está dirigido a "restaurar un acto concreto" y no se trata de una intervención por una situación de violencia.

Esteban también se ha referido a la propuesta de nuevo Estatuto vasco en la que trabaja una comisión de expertos y ha asegurado que el PNV en este asunto "en ningún caso va a buscar ningún tipo de unilateralidad".

"Queremos un amplio acuerdo" entre vascos de distintas sensibilidades, entre quienes se sienten vascos y españoles y quienes "sólo nos consideramos vascos", ha afirmado Esteban.

Según ha dicho, a él le gustaría que se pudiera votar una decisión "acordada" sobre un nuevo estatus para Euskadi.