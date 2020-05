PNV asegura que Euskadi "se merece" estar en fase 1 y niega un pacto entre PNV y el Gobierno Sánchez

Cree que no hace falta un Estado de Alarma con "tantas empalizadas" como hasta ahora y apuesta por uno "muy pequeñito, light", sobre movilidad

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha negado que haya habido un pacto entre su partido y el Gobierno de Pedro Sánchez para que Euskadi pasara a la fase 1 de la desescalada. Además, cree que no hace falta ya un Estado de Alarma "con tanta fortaleza, con tantas empalizadas" como hasta ahora, y ha apostado por uno "muy pequeñito, muy light", una fórmula "mucho más reducida", que solo tenga vigencia en los ámbitos de movilidad.

En una entrevista concedida a Onda Cero, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que, "en el punto cero, que es el tema sanitario, las cosas están ya bien encauzadas" en Euskadi, se está bajando la cifra de contagios "de forma muy drástica" y también en los fallecimientos, aunque ha reconocido que ha sido "muy doloroso".

Tras asegurar que a Euskadi le corresponde, por cuestiones sanitarias, haber pasado a la fase 1, ha rechazado que su partido haya acordado esto con el Gobierno de Pedro Sánchez. "¡Cómo vamos a pactar nosotros algo que tiene que ver con criterios objetivos sanitarios!. Los análisis han sido muy estrictos para todo el mundo, iguales, con los mismos objetivos", ha añadido.

Además, ha recordado que dentro de Euskadi hay diferencias entre territorios, como es "normal", y ha indicado que "globalmente está bien y se merecía estar en la fase 1". "Los que no están, creo que es porque objetivamente no debían estar y lo que tienen que hacer es todo lo que esté en su mano para cumplir esos objetivos y requisitos, y pasar a la fase uno cuanto antes", ha añadido.

A su juicio, esto no es "una competición por quién pasa a la fase 1, a las 2 o a la 3, sino estar en condiciones de poder hacerlo con plenas garantías y, a partir de ahí, ir avanzando con seguridad y con paso firme". "Probablemente, es mejor ir más despacio, pero con mayor firmeza y seguridad, que correr y que las cosas luego vuelvan atrás", ha indicado.

ESTADO DE ALARMA

Andoni Ortuzar ha reiterado que está "agotado" el Estado de Alarma tal como se ha conocido hasta ahora, y cree que hasta el propio Gobierno central ha llegado a ese convencimiento. "Confío, espero y estamos trabajando para que así sea, y que lo que venga después, aunque se llame Estado de Alarma, sea algo muy diferente a lo que hemos conocido hasta ahora", ha indicado.

A su entender, esto hace 50 días "podía tener una razón de ser" tal como se formuló, pero, "a día de hoy, con una fase de desescalada asimétrica en muchas comunidades autónomas, para lo único que sirve es para frenar, limitar, regular la movilidad entre territorios".

"¿Para eso hace falta un Estado de Alarma con tanta fortaleza, con tantas empalizadas como el que tenemos ahora?. Yo creo que no, que se puede modular un Estado de Alarma, muy pequeñito, muy light, que esté vinculado a la movilidad en caso de que surjan nuevos casos o rebrotes que aconsejen acordonar una zona, blindarla o tener medidas especiales respecto a ella, pero en el resto poder tener la legislación ordinaria y el respeto a las instituciones naturales vigente, como está siendo en la práctica ya en este momento", ha remarcado.

A su juicio, gracias al acuerdo con el PNV con el Gobierno de Sánchez en el Congreso, "se ha podido hacer una desescalada en la que cada Comunidad Autónoma ha ido adaptando esa realidad a esas nuevas necesidades".

Ortuzar ha dicho que desconoce si Pedro Sánchez va a plantear otro nuevo Estado de Alarma, aunque se ha mostrado convencido de que, aunque lleve ese nombre, por "prurito político", no va a ser como hasta ahora.

"A nosotros el nombre nos da igual y el asunto es el contenido. Confío, y sé que hay gente que en el Gobierno está trabajando así, que planteen una fórmula mucho más reducida, más estricta, para que solo tenga vigencia en los ámbitos de movilidad y no en toda la panoplia, todo el ámbito de actuación que haya habido hasta este momento", ha señalado.

MEDIDAS EN FASE 1

El líder jeltzale ha reconocido que, en estos momentos, a la hora de adoptar medidas en la Fase 1, "contentar al cien por cien a la población es muy difícil". "Hay dos actitudes ante lo que nos está pasando: hay un colectivo de gente que quiere salir, que no aguanta más, que está muy presionado por el confinamiento, como vimos ayer en las terrazas y, luego, hay otra parte de gente que tiene miedo y que quiere que siga la mano dura, el confinamiento sin atenuantes y se garantice, de la mejor manera posible, que se para al virus".

"Poner de acuerdo esos dos sentimientos y esas dos realidades es imposible", ha puntado, para indicar que él vio este lunes gente en las terrazas que no respetaba las medidas de seguridad y gente de los balcones que les chillaba por su irresponsabilidad. "Es muy difícil que seamos capaces desde un Real Decreto de dar satisfacción a las necesidades y deseos de todo el mundo", ha insistido.

El presidente del EBB cree que la actitud del Gobierno Vasco ha sido "de mayor prudencia y rigor que en otros sitios a la hora de establecer las condiciones de desescalada". "Esto lo vamos a agradecer cuando pasen 15 días. No estamos en una carrera de cien metros, sino de fondo", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que países que se ponían como ejemplo de tratamiento de la pandemia y de desescalada, como Alemania o Corea del Sur, por hacer un desconfinamiento, "a lo mejor, demasiado rápido, están volviendo a tener cifras de contagios", aunque todavía son "mucho menores".

LLAMAMIENTO A LA PACIENCIA

"Están teniendo que volver para atrás y a mí no me gustaría que tuviéramos que volver para atrás. Yo pido a la gente paciencia porque es mejor aguantar 15 días en estas condiciones y dar pasos con garantías para el futuro que ahora correr mucho y, dentro de 15 días, tener que volver todos a casa, cerrando a cal y canto toda la actividad", ha remarcado.

Por ello, ha reclamado "un poco de comprensión" y cree que ha habido poco tiempo para reaccionar a las nuevas circunstancias del estado de alarma y las nuevas medidas. "Estos días tenemos que tener todos un poquito de paciencia para ir ajustando las circunstancias al sentido común", ha manifestado, para asegurar que "hay cosas que se vieron ayer que no se deben volver a repetir".

Para el líder del PNV, el Gobierno Vasco "está haciendo las cosas razonablemente". "En pocas horas, estamos dando respuesta a una necesidad y una realidad que es muy cambiante, y lo que vale para unos pueblos, a lo mejor no vale para situaciones que se producen tres kilómetros más allá", ha indicado.

Andoni Ortuzar ha emplazado a "ponerse en el papel del otro" y, sobre todo, ha llamado a "aplicar el sentido común". Además, ha destacado que el Lehendakari y el Gobierno Vasco "comparten las decisiones con las diputaciones, ayuntamientos, etc".

PNV Y PSE

Tras admitir que ha existido algún momento de tensión entre el PNV y el PSE-EE, socios de Gobierno, ha manifestado que, en general, existe "lealtad y una manera unívoca de responder a las medidas". En esta línea, ha añadido que los decretos son del Ejecutivo vasco y, en ese sentido, de ambas formaciones.

"Yo he asistido a algo estos días que no me gusta. Me apena un poco el comportamiento de algunos portavoces socialistas del País Vasco que ahora dicen que el Lehendakari está cometiendo los mismos errores que Sánchez. Hace diez días negaban que Sánchez cometiera errores y, si Sánchez no cometió errores, tampoco Urkullu", ha puntualizado.

El presidente del EBB considera que existe una situación política de "nerviosismo, de enfrentarnos a una nueva realidad que ha trastocado por completo la vida, también la política". Por ello, ha dado un consejo, también a su partido: "creo que hay que tener el dedo de apretar el Twitter más quieto".