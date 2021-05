PNV asegura que el Decreto de Sánchez es "no gobernar" porque "pretende que en el fondo el Supremo legisle"

"¿Pretenden que el Tribunal Supremo nos diga a partir de qué número de contagios hay que tomar determinadas medidas? Es una locura", dice

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que es "precipitado" el fin del estado de alarma y ha considerado que el Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez representa "precisamente lo que no es gobernar porque pretende que, en el fondo, el Tribunal Supremo legisle". "¿Pretenden que el Tribunal Supremo nos diga a partir de qué número de contagios hay que tomar determinadas medidas? Eso no lo va a poder hacer y, además, sería una locura", ha afirmado.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, el portavoz jeltzale se ha pronunciado, de este modo, sobre el Decreto para regular la nueva fase que se abrirá el 9 de mayo, tras el fin del estado de alarma, y que, entre otras cosas, va a permitir a las comunidades autónomas recurrir ante el Tribunal Supremo las decisiones que adopten los Tribunales Superiores de Justicia sobre las restricciones que aprueben para luchar contra la pandemia.

A juicio de Aitor Esteban, el Decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez "precisamente es lo que no es gobernar porque, al final, pretende que en el fondo el Tribunal Supremo legisle".

"Dice que va a unificar doctrina. Si es que hay que pronunciarse no en casación, hay que pronunciarse sobre medidas concretas adoptadas en unas circunstancias concretas. ¿Es que pretenden que el Tribunal Supremo nos diga a partir de qué número de contagios hay que tomar determinadas medidas o no? Eso no lo va a poder hacer el Tribunal Supremo. Además, sería una locura", ha manifestado.

LA ÚNICA MANERA POSIBLE

Según ha remarcado, "están desviando a otros poderes, que no deberían entrar en eso, lo que debería estar en manos de las propias comunidades autónomas, pero hoy por hoy hay que, tal y como está la legislación, hay facilitárselo de la única manera posible, que es el estado de alarma".

"Ojalá pudiera haber otras fórmulas, pero hoy por hoy es ésa", ha insistido Aitor Esteban, que ha dicho tener "la sensación" de que ha "precipitado" la decisión "la urgencia de los touroperadores, de la campaña turística que para España es evidentemente muy importante en términos económicos".

De este modo, el diputado del PNV ha lamentado que no se haya puesto a las comunidades "ese paraguas, que no quiere decir que se vayan a tomar medidas restrictivas, pero sí por lo menos que esté ese paraguas jurídico para que, si en un momento determinado es necesario, se puedan adoptar con inmediatez".

Esteban ha advertido de que es "un tanto precipitado" teniendo en cuenta el nivel de vacunación en el Estado incluso con "las mejores predicciones" de Sánchez.