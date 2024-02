PNV apuesta por mejorar las rentas agrarias porque "las explotaciones viables son la base de la sostenibilidad"

La eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, ha señalado que "la primera obligación" para resolver la crisis que vive la agricultura europea es mejorar la renta de los productores porque "las explotaciones viables son la base de la sostenibilidad" y "es injusta la diferencia" entre los precios que cobran por sus productos y los que se pagan por ellos en el mercado.

Bilbao ha afirmado que "sin explotaciones rentables no hay agricultura social ni ambientalmente sostenible", ha pedido aplicar las políticas ambientales de la mano del sector y ha subrayado que el mundo urbano "no puede dar lecciones sobre sostenibilidad al campo, mientras no impulse cambios en su movilidad y hábitos de consumo con el mismo rigor e intensidad que pedimos al medio rural".

En el marco del Parlamento europeo, donde este miércoles se ha debatido sobre la crisis que vive la agricultura europea, Izaskun Bilbao ha señalado a la "muy negativa coyuntura generada por el covid y la guerra de Ucrania, con la paralización del consumo, las constantes subidas de los precios de la energía y de insumos básicos para el sector, además del impacto de las importaciones de productos ucranianos", como "la causa próxima de los problemas que están detrás de las protestas de los agricultores".

Además, ha advertido que, "tratando de resolver estos asuntos, hay que reconocer y abordar otros estructurales como las consecuencias del cambio climático y los costes de la transición verde que solo podemos abordar de la mano del sector".

Para dar respuesta a ambas circunstancias, la coyuntura y los desafíos a más largo plazo "la primera obligación es mejorar la posición que ocupan hoy los productores en la cadena de valor porque es injusta la diferencia que hay entre los precios que cobran por sus productos y los que pagamos en el mercado", ha defendido la eurodiputada vasca.

A su juicio, las rentas de los agricultores "no pueden pagar todas las facturas". Por eso, se ha mostrado convencida de que "no habrá sostenibilidad ambiental, ni social, sin rentabilidad económica de las explotaciones y vidas dignas para los agricultores". "Ellos son los primeros interesados en alcanzar este triple objetivo", ha remarcado.

Para mejorar las rentas agrarias, ha señalado algunas de las herramientas disponibles, pero "deben aplicarse con rigor". Entre ellas, ha destacado la ley de cadena alimentaria, que prohíbe comprar productos agrarios por debajo del coste de producción.

Además, ha apostado por "evaluar permanentemente la política agraria, escuchando y empoderando al socio fundamental para la transición hacia prácticas más sostenibles, el productor". "Este dialogo estructurado y permanente permitirá primar la digitalización y la tecnología sobre la ideología, apostar por el emprendimiento social o las explotaciones familiares, o simplificar los complejos trámites de la PAC", ha asegurado, para considerar necesario también "garantizar que nuestros acuerdos comerciales no permitan la entrada en nuestro mercado de productos que no cumplen nuestras normas de producción".

Para concluir, ha realizado una llamada de atención a "los urbanitas, que tenemos demasiadas asignaturas pendientes en materia de sostenibilidad como para dar lecciones a nadie sobre naturaleza y medio ambiente".

"Tenemos que impulsar, también sobre el asfalto, un cambio profundo en algunos de nuestros hábitos de consumo y movilidad. Hay que adoptar actitudes y exigirnos esfuerzos como los que pedimos al campo. Con el mismo rigor. Porque esta transición empieza por uno mismo", ha advertido.