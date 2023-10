PNV apuesta por un acuerdo de legislatura aunque avisa que Sánchez tendrá que ser generoso

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha apostado por llegar a un acuerdo de legislatura con el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, o al menos un pacto que cierre también los próximos presupuestos generales de 2024, aunque ha avisado de que para ello el PSOE tendrá que ser generoso.

Esteban se ha reunido con Sánchez en el Congreso de los Diputados en el marco de las negociaciones de la investidura y en el encuentro ha participado también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El portavoz del PNV ha sido claro al señalar que todavía no hay un acuerdo cerrado y que sus votos no están garantizados.

"Tenemos voluntad de explorar el acuerdo y que salga la investidura pero todavía no están cerrados los temas", ha dicho en rueda de prensa tras indicar que avanzarán en las próximas semanas.

Aunque ha apostado por fijar no solo un pacto de investidura sino un acuerdo de legislatura, ya que tras la formación del Gobierno vendrán los presupuestos y se requieren otra vez los votos de todos.

"Es una acuerdo complicado porque son necesarias muchas partes y todas lo son sin falta. Hará falta generosidad, por la nuestra sí la hay, y por el partido que necesita ser investido el candidato todavía más", ha avisado Esteban.

"Un acuerdo de investidura y negar los presupuestos no tiene sentido, eso lo tendríamos en la fecha siguiente", ha incidido al tiempo que ha considerado que "hay que dar al Gobierno unos mínimos instrumentos para que pueda gobernar".

No ha querido marcar límites para la negociación, más allá del 27 de noviembre que es la fecha máxima para votar la investidura.

"Parece que se puede avanzar rápidamente pero luego las concreciones pueden tardar más", ha señalado Esteban que ha incidido en la discreción de las próximas reuniones y recalcado que en el PNV "no vamos a jugar y vamos a ir al grano".

"Si les puedo adelantar que a partir de ahora no vamos a decir nada, queremos intentarlo y ver si hay posibilidad de que salga... lo que sí puedo decir es que en estos momentos no está cerrado el acuerdo. No lo hay. Hoy hemos acotado algo más, pero todavía no lo hay", ha reiterado.

El portavoz del PNV no ha desvelado los temas que están negociando con los socialistas aunque "evidentemente están relacionados con el autogobierno, materias socio económicas y materias lingüísticas y culturales".

Sí ha insistido en que el PNV quiere dejar clara la relación que tendrá con un posible gobierno de coalición progresista, ya que el final de la legislatura "no fue satisfactorio".

De momento, ha valorado la presencia de la ministra de Hacienda en la reunión de hoy, ya que "Hacienda es el Gobierno dentro del Gobierno y quien da el permiso al resto de los ministerios", ha puntualizado. EFE

