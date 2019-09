El PNV apoyará a Pedro Sánchez sin negociar si se presenta a la investidura con un acuerdo con Podemos

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este lunes que su partido apoyaría la investidura de Pedro Sánchez "sin tan siquiera negociar" si el presidente tiene un acuerdo con Unidas Podemos.

"Si los otros votos dan para la investidura, por el PNV no va a quedar, sin tan siquiera una negociación. En ese caso, solo pediríamos respeto máximo para el autogobierno vasco y una mínima sintonía con nuestro ideario", ha declarado en una entrevista en Radio Euskadi.

Ortuzar ha explicado que el PSOE no fue "consciente" de que su propuesta de 370 medidas invadía competencias autonómicas vascas. "No se dieron cuenta de ese efecto colateral, salvado eso no pondríamos otra condición", ha apuntado.

No obstante, ha señalado que "tristemente" la opción "más plausible" en estos momentos son unas nuevas elecciones, que el PNV no quiere y que darían un resultado "similar y no arreglan nada".

Ortuzar ha pedido a Sánchez "coherencia" para volver a gobernar con quienes apoyaron su moción de censura a Rajoy y ha lamentado que socialistas y Podemos estén enrocados en el "coalición 'sine qua non' y coalición imposible".

"Las dos partes quieren que se acepte su posición al cien por cien y no conjugan la palabra ceder, quieren ganar por convencimiento", ha criticado Ortuzar.

El presidente del PNV también ha anunciado que participará el miércoles en la ofenda floral de la Diada con el presidente del PdeCAT, David Bonvehí.