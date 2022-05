PNV apela a revisar la inviolabilidad ante la vuelta del Rey para que no sea "una puerta a comportamientos indebidos"

Afirma que lo importante es "lo que no se ha hecho" porque su regreso puede ser una simple "serpiente de primavera" o "un chascarrillo"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha apelado a la revisión de la figura de la inviolabilidad ante la vuelta del Rey emérito, Juan Carlos I, para que no sea "una puerta a comportamientos indebidos", y ha lamentado que no se conozca la verdad sobre sus supuestas operaciones irregulares.

En este sentido, cree que lo importante es "lo que no se ha hecho" y las reformas que no se han abordado para que algo así no vuelva a suceder, porque su regreso puede una simple "serpiente de primavera" para la pelea política o "un chascarrillo" en la crónica rosa.

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Ortuzar ha confesado que le importa "relativamente poco todo lo que está pasando, que venga o no venga (el Rey emérito), con quién venga y con quién se reúna". "Lo relevante es lo que no se ha hecho", ha añadido.

A su juicio, habría que haber abordado dos asuntos antes de que volviera Juan carlos I, la primera "saber lo que ha pasado de verdad". "No sabemos lo que ha pasado de verdad, si es dinero era legal o ilegal, porque se ha escondido la verdad detrás de la inviolabilidad", ha manifestado.

Para el líder del PNV, "eso en una democracia consolidada no puede ser". "Las instituciones tienen que ser las primeras que tengan una conducta irreprochable, y la monarquía y el Rey es la primera institución que tiene que ser irreprochable y no lo ha sido", ha remarcado.

En segundo lugar, ha explicado que se tendrían que haber realizado "más cambios de los que se han hecho para que esto no pueda volver a suceder con ninguna otra institución del Estado". "Ahora que venga, no venga o cómo viene, es casi un chascarrillo para los programas de televisión de tarde rosas o para convertir esto, vista cómo está la política española, en una serpiente de primavera, en la que el Gobierno, la oposición y los países se pegan entre ellos", ha indicado.

En todo caso, ha reiterado que "lo importante es lo que no ha pasado". "Nosotros nos quedamos con esa pena y nos quedamos en la crítica de que no se ha ido hasta el fondo para saber todo lo que ha sucedido, y que no se han dado los cambios institucionales que rigen a la monarquía para que esto no vuelva a pasar", ha añadido.

INVIOLABILIDAD

Andoni Ortuzar cree que, "sin duda alguna", habría que revisar la inviolabilidad, que en el constitucionalismo moderno va dirigida a que "nadie pueda atacar una institución para menoscabar la democracia,pero no puede ser una puerta a comportamientos indebidos".

En su opinión, la inviolabilidad no se puede convertir en un "todo es posible y todo vale". "Es un efecto perverso de la utilización de la inviolabilidad de las instituciones", ha aseverado.

Para el presidente del EBB, existe mayorías suficientes para ello y ha considerado que "los primeros interesados debería serlo las instituciones afectadas, como la propia monarquía". "Yo creo que hay cosas que se han hecho ahora recientemente que están bien hechas, que que van en la buena dirección y que aseguran una cierta transparencia en el patrimonio del Rey, que se va a analizar su estado financiero, etcétera, pero se queda un poquito corto", ha subrayado.

Ortuzar ha dicho que el PNV es "un partido institucional que respeta a las instituciones", y no cree que sea "un ataque" a la monarquía "que haya una serie de medidas que ejemplaricen el papel de la institución y no permitan que pueda haber este tipo de comportamientos", que ni siquiera se sabe si son "verdad o no, porque no hay una verdad judicial".