PNV afirma que el PSOE es "el baluarte" de la monarquía porque, si no, "hace tiempo que se la habría cuestionado"

Pregunta "cómo es posible" que Defensa "no sea capaz" de identificar a los militares que escribieron mensajes antidemocráticos en chats

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que el PSOE es "el baluarte" y quien "sostiene" a la monarquía porque, si no, "hace tiempo que se la habría cuestionado", en alusión al rechazo de los representantes de PSOE, junto con los de PP y Vox en la Mesa de la Cámara Baja, a tramitar una comisión de investigación sobre el presunto uso de tarjetas opacas por parte del rey emérito Juan Carlos I.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, Esteban ha señalado que "aquí el partido monárquico por excelencia es el PSOE, que nadie tenga la menor duda". "Si la monarquía está defendida por alguien y se sostiene por alguien, es por el PSOE, porque, si no, hace mucho tiempo que se la habría cuestionado", ha auntado.

En este sentido, ha preguntado "¿quién ha parado todas las comisiones de investigación?, incluso en un asunto en el que se ha presentado sobre un tema de la tarjetas utilizadas" por Juan Carlos I, que ya no es Jefe de Estado, y a partir de su abdicación.

"Los letrados han tenido que tragar, aun con una interpretación que, a mi modo de ver, no es la correcta de la Constitución, pero que se hace por esos letrados y por el mundo jurídico de que la inviolabilidad alcanza absolutamente todo. Se ha afinado tanto en lo que se ha pedido, que no han tenido más remedio que decir: tramítese. Pero, luego, el PSOE va a votar en contra y no se va a abrir esa comisión, como ha pasado en ocasiones anteriores", ha añadido.

También se ha referido a la propuesta de la vicepresidenta primera, Camen Calvo, de impulsar una Ley de la Corona, en la que se matice la inviolabilidad, para señalar que se trata de algo que ha propuesto el Grupo Plural y la Mesa del Congreso ha rechazado, al considerar que precisaba de una reforma constitucional.

"Ahí hay muchas dudas, tensiones y contradicciones, pero es cierto que, o la institución se reforma o vamos a continuar con esta polémica una y otra vez. Si se mantienen las cosas como están, es por el PSOE, que es el baluarte de la monarquía en España", ha aseverado.

Aitor Esteban cree que una parte de los socialistas creen que, de no actuar así, "se pondrían demasiadas cosas en cuestión" y, además, una parte de población y del espectro político, "empezando por el PP se pondría absolutamente de frente", lo que generaría "mucho ruido político". "Por lo tanto, nunca encuentran el momento oportuno para hablar con tranquilidad de estas cosas", ha añadido.

No obstante, a su juicio, "una democracia que se dice fuerte, no puede mantener institucionalmente una Jefatura del Estado, tal como se interpreta hoy en día a partir de la Constitución y, sobre todo, después de la escandalera de asuntos que rodea a la actividad del anterior Jefe del Estado".

Asimismo, considera que, sobre la actividad actual de la monarquía, hay "los cauces oportunos para la transparencia e incluso de control, no en cuanto a su actividad política, que debería ser meramente refrendataria de lo que le dicen el Gobierno y el Parlamento, pero sí de otro tipo de actividades". Por ello, ha calificado de "sorprendente" que haya una institución que no esté sometida a "ningún tipo de control".

MENSAJES DE MILITARES

Aitor Esteban ha afirmado que en los chats con mensajes antidemocráticos de militares y exmilitares aparecen sus fotografías, nombres y apellidos. "¿Si nosotros somos capaces de indentificarles, cómo es posible que el Ministerio de Defensa no sea capaz de hacerlo?", ha cuestionado.

En su opinión, el Rey Felipe VI tendría que haber dicho algo al respecto "y dejar las cosas claritas", porque un Jefe del Estado está "para dar mensajes institucionales, de defensa democrática". "¿Si no es capaz de reaccionar a esto, cuándo va a reaccionar?", ha preguntado, para considerar que también correspondería a la ministra de Defensa, Margarita Robles, "cabeza de lista militar", lanzar "un mensaje firme" al respecto.