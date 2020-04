PNV advierte que sus apoyos al Gobierno de Sánchez no son "ciegos" y son leales si hay compromisos "de doble dirección"

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha admitido "la dificultad" que supone para el Gobierno de Pedro Sánchez gestionar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, pero ha precisado que los apoyos de su partido no son "ciegos", y precisado que son "leales" si hay compromisos "de doble dirección" y se mantiene "la palabra". Además, ha considerado que es tiempo "de tranquilidad" y, aunque critiquen "algunas acciones" del Ejecutivo, son "corresponsables" en futura estabilidad.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Atutxa ha reconocido que gestionar en esta situación de pandemia es "muy difícil", y ha dicho que "hay formas y formas de hacer oposición", y eso "va con la responsabilidad" de cada partido.

La dirigente jeltzale ha recordado que el PNV está gestionando en Euskadi y sabe "qué dificultades tiene". "Enfrentarse a algo tan nuevo, como está siendo esta pandemia del coronavirus, está siendo difícil en cualquier parte del mundo", ha insistido.

En este sentido, ha apuntado que "los gobiernos más fuertes, tienen dificultades para hacerlo, los países con arquitecturas institucionales más centralizadas o incluso las más federales, las que tienen más autonomía en algunos de sus territorios, también las están teniendo".

Tras señalar que no niega a nadie "la dificultad de la gestión", ha manifestado que los apoyos del PNV "no son ciegos" y eso "lo ha sabido siempre el PSOE". "Somos leales en aquello a lo que nos comprometemos, pero el compromiso debe ser de doble vía y de doble dirección. Yo me comprometo, mientras el de enfrente sigue manteniendo su palabra y su compromiso también", ha añadido.

En todo caso, considera que es tiempo también "de tranquilidad" y ha explicado que, aunque haya algunas críticas a "algunas acciones", los jeltzales tienen "un compromiso de responsabilidad política en lo que está sucediendo y en la gestión, no tanto puntual de algunas decisiones que se puedan estar tomando ahora desde el PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno", pero sí son "corresponsables en el futuro de la estabilidad de un país".

Además, ha recordado que, en su momento, tomaron la decisión de apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno porque creían que era "la mejor postura para Euskadi entonces". "La estabilidad de ese Gobierno repercute en una mayor estabilidad, probablemente, en la relación entre los dos Gobiernos, el español y el vasco", ha manifestado.

VIDEOCONFERENCIAS DE PRESIDENTES

La presidenta del BBB ha subrayado que les gustaría que se mantuviera esa "buena relación, pero no está siendo fácil en algunos momentos". En esta línea, se ha referido a las viceconferencias de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez de todos los domingos.

Itxaso Atuxa ha apuntado que hasta este último fin de semana, cuando se ha producido el séptimo encuentro, "ni siquiera se les pasaba ninguna información previa a las comunidades autónomas y a sus presidentes para que pudieran preparar esas reuniones".

Por ello, ha dicho que, luego, se esperaba una "adhesión casi ciega" porque, "incluso, el formato es muy difícil", con un encuentro "más asambleario que otra cosa", donde no hay "mucha posibilidad de tratar con cierta seriedad y profundidad cada uno de los temas que allí se plantean, que son muchos".

"No sé si hay una capacidad de escucha suficiente en ese sentido", ha afirmado, para añadir que, por otra parte, ha habido momentos en los que la relación de los consejeros del Gobierno Vasco con los ministerios ha sido "fluida". "Por lo tanto, ha habido un poco de todo. Pero yo creo que ese formato de los fines de semana es poco sostenible", ha manifestado.