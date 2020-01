PNV aconseja "templanza" a Sánchez ante el "ataque continuo" de PP, Vox y Cs, que "se pasa de la raya"

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha recomendado "templanza" al socialista Pedro Sánchez ante lo que considera un "ataque continuo" por parte del PP, Vox y Ciudadanos, que a su juicio "ya se está pasando de la raya".

Tras escuchar la defensa del programa de gobierno del candidato socialista Pedro Sánchez, Esteban ha alertado de que las declaraciones políticas escuchadas en las últimas horas son el preludio de lo que será "el pan de cada día" del arranque de la legislatura. "Le deseo suerte y templanza a la hora de tomar decisiones porque le va a hacer falta", ha comentado el dirigente del PNV.

Además, y en relación con la inhabilitación de Quim Torra por parte de la Junta Electoral Central (JEC), ha denunciado la utilización espuria de instituciones como las judiciales por parte de partidos políticos, algo que provoca que la calidad democrática del país se vea "resentida terriblemente".

Esa utilización de las instituciones tanto judiciales como de otros órganos, ha añadido, hace que no se dé la "neutralidad" necesaria en las mismas y que la interpretación jurídica que se hace hoy no coincidida con la estudiada y enseñada hasta ahora en las facultades de derecho.

EL PNV CONFIRMA SU APOYO

Con todo, ha preferido no valorar si la decisión de la JEC respecto a Torra podría cambiar el sentido del voto de ERC, pero sí que ha afirmado que el PNV se mantendrá en el 'sí'. "Nosotros mantenemos el respeto al acuerdo firmado, y ya digo que valoramos positivamente el discurso (de Sánchez) y mantenemos nuestro sí que por cierto es imprescindible, porque, si no lo diéramos, la investidura no saldría adelante", ha apostillado.

Por último, ha señalado que la valoración que hacen del discurso de Sánchez es positiva porque por primera vez se ha reconocido "que los problemas en Euskadi y Cataluña son de identidad nacional, que hay un problema político que hay que afrontar".