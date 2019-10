PNV aconseja a las instituciones catalán que trasladen a los CDR que "no es admisible" la violencia

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha sugerido a las instituciones de Cataluña que le digan a los CDR que "no es admisible la violencia ni avasallar al adversario".

"Desde luego, la violencia no conduce a nada. Creo que las propias instituciones catalanas tienen que marcar esa raya clara de no violencia. Creo que eso, hasta el momento, se produce. Tienen que ser contundentes porque es algo que no se puede admitir", ha indicado el dirigente vasco en una entrevista concedida a TVE, recogida por Europa Press.

Pese a que cree que hay formaciones políticas interesadas en vincular el independentismo con la violencia, Esteban hace un balance y asegura que hay que decir también a los CDR que las instituciones catalanas "se defienden" y que "no es admisible, en absoluto, la violencia ni avasallar al adversario".

A su juicio, hablar "todo el rato" de aplicar el 155 en Cataluña "no ayuda nada" y ha realizado un llamamiento a "trillar el campo y buscar soluciones". Tras no descartar que pueda "haber tentación en algunos elementos de provocar caos y violencia", ha señalado que esto, hasta ahora, no se ha producido. "Incluso ayer, que podía haber sido un día un poco complicado, ha sido más declarativo que otra cosa", ha subrayado.

Lo que le sorprende, según ha remarcado, es que "nada más aparecer este asunto", Ciudadanos enseñe una foto del atentado de ETA el Vic. "Van a azuzar cosas que todavía no han sucedido, poniéndose la venda antes que la herida. Creo que hay a algunas formaciones políticas les interesaría vender esa imagen de una violencia asociada al nacionalismo catalán, que puedan reforzar sus posiciones, y que todo el debate se convierta en eso", ha manifestado.

Esteban ha señalado que "se habla de violencia en las calles", cuando se han visto imágenes "muy duras en los astilleros gaditanos", con "los trabajadores preparados para lanzar objetos, incendios, etc". "Hemos visto en Asturias y en algún otro sitio momentos mucho más crudos que el foco que se quiere poner en Cataluña", ha manifestado.

Con todo, se ha referido a la investigación sobre los CDR detenidos en posesión de explosivos, y ha destacado que "un sumario que es secreto, se está dando por capítulos y quizá seleccionados".

EL 155

El dirigente jeltzale ha afirmado que tampoco "vienen muy a cuento" las declaraciones realizadas por el expresident Carles Puigdemont, en las que rechazó que se aplique el 155 en Cataluña porque pueda haber "indicios de violencia", ya en Euskadi hubo "casi mil muertos" de ETA y no se suspendió la autonomía. Tampoco cree que "no vienen muy a cuento otras declaraciones de Casado, de Rivera, etc".

En cuanto al hecho de que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, llame a la desobediencia civil, ha dicho que "hay que defender las instituciones". "Cada uno sabrá qué es lo que tiene que hacer, pero no se puede gobernar en base a la épica todos los días, porque se agota", ha indicado.

También ha defendido que, "desde el otro lado, se envíen señales" porque "hablar todo el rato del 155 no ayuda nada". "Todos o la mayoría sabemos que esto es un problema político y que, por muchos 155 que se apliquen, no se va a arreglar. La única manera es que se comience a hablar en serio es trillar el campo y empezar a buscar soluciones. Si no, vamos a estar todo el día en sesiones declarativas de unos y de otros, que solo abocan al enfrentamiento continuo", ha dicho.

CAMPAÑA

Aitor Esteban cree que la posición que están adoptando los diversos partidos ante el 10N "es más de enfrentamiento puro y duro que propositiva, de soluciones y puntos de encuentro". "Me imagino que, a lo largo de todo octubre, todo se va a ir calentando, pero, desde luego, los eslóganes de algunos partidos me parecen sorprendentes", ha apuntado.

De esta forma, se ha referido al del PSOE de: 'Ahora Gobierno, ahora España'. "¿Antes no había que hacer Gobierno?, ¿no se podía haber buscado un encuentro, hacer cedido y haber transigido?. Yo creo que no era difícil. Ha optado por volver a lanzar los dados a ver qué sale", ha añadido.

Asimismo, cree que el lema elegido por los socialistas es "muy fuerte y muy excluyente". "Imagínese que algún partido nacionalista catalán o vasco hubiera puesto ese eslogan. ¡Las cosas que estaríamos oyendo en estos momentos!. La verdad es que me parece absolutamente sorprendente porque refuerza un poco un idea que le estaba diciendo yo ahora, que se trata de pasar por encima del adversario, no de encontrar soluciones", ha manifestado.

En cuanto al de Vox, 'Siempre España', ha dicho que es un lema que tenía que buscar el partido de Abascal, mientras que ha puesto en valor el del PNV es 'Hemen (aquí)'. "Un vasco tiene que tener en cuenta que hay muchas cosas que se juegan en su día a día en las votaciones del Congreso y el Senado, y hay una vertiente importante, que haya un partido vasco que defienda el punto de vista de allí, que intente buscar soluciones y encuentro, y no enfrentamiento", ha subrayado.

Sobre las declaraciones del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en el Alderdi Eguna del pasado fin de semana, en las que señaló: "Luego querrán que los vascos se sientan españoles. ¡Ni por el forro!", Aitor Esteban ha recordado que se refirió, de esta forma, a la sentencia que iguala a la baja las becas, de forma que deja a Euskadi sin capacidad para regularlas.

El portavoz del PNV en el Congreso ha asegurado que él se siente vasco "y punto, nada más". Sobre las críticas del presidente del PP, Pablo Casado, a las palabras de Ortuzar, ha replicado "que hay mucha gente en Euskadi y en Cataluña que siente que su nación es la vasca o la catalana". "Hay un problema nacional y hay que enfrentarlo políticamente", ha emplazado.

REFORMA ESTATUTARIA EN EUSKADI

Esteban se ha referido al proceso de reforma estatutaria que se aborda en el Parlamento vasco, para recordar que está en manos de la comisión de expertos la elaboración de una propuesta de texto articulado.

En representación del PNV está en esa comisión Mikel Legarda, "una persona muy cabal, muy sensata y un gran jurista". "Nosotros en ningún caso vamos a buscar ningún tipo de unilateralidad. Queremos que haya un gran acuerdo en Euskadi", ha apuntado.

Por ello, ha abogado por un amplio consenso "entre vascos con sensibilidades nacionales diferentes, entre gente que se siente vasca y española, y entre los nacionalistas vascos que solo nos consideramos vascos".

El diputado jeltzale ha afirmado que le gustaría que en Euskadi se pudiera votar de manera acordada "una decisión vasca sobre cuál quiere que sea su estatus y su relación con los demás".

PACTOS POSTELECTORALES

El dirigente del PNV ha asegurado que su partido no teme que se produzca ningún pacto tras las elecciones. "No sabemos qué va a pasar. Son unas elecciones muy abiertas. Puede haber un tripartito de las tres derechas, y ya sabemos lo que nos va a tocar, ponernos el chubasquero y aguantar", ha apuntado.

Además, no ha descartado que "pueda haber un intento del PSOE de sumar con Cs". "Ahí, desde luego, no nos van a encontrar a nosotros. Ciudadanos basa toda su estrategia en ir en contra del PNV", ha indicado. En todo caso, ha asegurado que su partido "va a estar ahí para defender los intereses de Euskadi, para intentar ayudar en la convivencia y llegar a acuerdos".

Esteban ha considerado "una prioridad y urgente" resolver el tema de las pensiones y ha destacado que su partido siempre que ha podido hacer algo al respecto, "ha estado ahí". "Me parece una responsabilidad tremenda que no se hayan puesto de acuerdo PSOE y Podemos para hacer un Gobierno y enfrentar esta materia", ha indicado, para asegurar que el PNV hará "todo lo posible" para que haya acuerdo en el Pacto de Toledo.