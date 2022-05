PNV aboga por revisar la inviolavilidad del Rey

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha instado a revisar la inviolabilidad que recoge la Constitución para el monarca, ante el regreso a España del rey emérito Juan Carlos I, y que se acometan cambios para evitar la repetición de comportamientos "contrarios a la ley".

En una entrevista en Radio Nacional, Ortuzar ha asegurado que el regreso de Juan Carlos I y con quién se vaya a reunir puede ser "un chascarrillo" o asunto para la prensa rosa que le "importa relativamente poco".

"Lo relevante es lo que no se ha hecho", ha indicado para reprochar que no se haya aclarado el origen de su dinero, "si era legal o no porque se ha escondido detrás de la inviolabilidad" y ésta "no puede ser una puerta a comportamientos indebidos".

Según Ortuzar, "eso en una democracia consolidada, no puede ser" y ha analizado que existe mayoría suficiente para acometer ese cambio legal.

El PNV lamenta que no se haya investigado "hasta el fondo para saber todo lo que ha sucedido, y que no se hayan acometido más cambios institucionales para que esto no vuelva a pasar".

Además, ha instado al Gobierno a aprovechar esta legislatura para hacer reformas, sacar leyes adelante y cumplir los acuerdos de investidura, en referencia a las reformas de la Ley de Secretos oficiales, la denominada Ley 'mordaza' y sobre la reforma del CNI, "como prueba del algodón de la progresía de este Gobierno".

Según ha lamentado, "el Gobierno nos tiene cansados a los socios" de legislatura y "estira como un chicle porque sabe que no hay alternativa", ha señalado gráficamente al tiempo que ha reconocido que "es verdad que no se dan las circunstancias para que sea posible un cambio".

"Teníamos una cierta curiosidad" respecto al proyecto del PP de Alberto Núñez Feijoó porque venía "de una nacionalidad histórica como Galicia, pero ha mantenido el mismo discurso de Pablo Casado de negar las nacionalidades dentro del Estado".

"Mucho tendría que cambiar" para poder sumar el apoyo de PNV a un Gobierno de Núñez Feijóo si mantiene "su negacionismo de la realidad plurinacional" de España, ha sentenciado.

"Quizás pueda sacar rédito de ese negacionismo en las elecciones andaluzas, pero a medio y largo plazo le va a cerrar muchos caminos de entendimiento con el resto de fuerzas" que no son Vox, ha augurado.