Pleno.-Oposición afea a la Xunta que "culpabilice" a los parados y la conselleira acusa a Sánchez de "comprar votos"

Una herramienta que utiliza inteligencia artificial se empezará a probar en mayo en oficinas de empleo de Pontevedra, Cambados y Ordes

La conselleira de Promoción do Emprego, María Jesús Lorenzana, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de "comprar los votos con los subsidios" destinados a personas en el paro, al tiempo que ha negado que el Ejecutivo autonómico "eche la culpa" a los desempleados que rechazan un empleo pese a la existencia de plazas vacantes en el mercado laboral gallego.

Los grupos de la oposición han criticado a la conselleira este martes por este asunto tras su primera intervención en una comparecencia a petición propia en el pleno del Parlamento. En ella, Lorenzana ha aludido de nuevo a la situación "atípica" a la que ya se refirieron tanto ella como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el pasado jueves después del Consello de la Xunta.

"Ahora la consellería intenta culpabilizar a quienes están percibiendo un subsidio", ha censurado el diputado del BNG Daniel Pérez, mientras la socialista Carmen Dacosta ha señalado que "obviamente" no es "culpa de ellos", por las 15.000 ofertas sin cubrir.

"Lo que tenemos claro es que hay un montón de personas en desempleo y un montón de vacantes. Nosotros como Gobierno tenemos la responsabilidad de acercar o casar esa oferta con esa demanda. Lo tenemos que hacer con todas las partes. Con las empresas: las empresas tienen que pagar bien si quieren atraer y retener el talento, racionalizar los horarios, tener medidas de sostenibilidad... Los poderes públicos: tenemos que trabajar para que la formación sea adecuada (...) Pero también trabar con los desempleados", ha replicado la titular de Promoción do Emprego.

Así, en su segundo turno de palabra, ha aseverado que "aquí no se va a perseguir a nadie sino todo lo contrario, ayudar a las personas para que sean libres y encuentren un trabajo".

En este sentido, la conselleira ha subrayado que "no se puede tener un país" con personas "absolutamente inactivas" porque "al final lo que ocurre es que viven de subsidios" y la Xunta "no quiere un país donde las personas vivan de subsidios", sino uno "donde las personas trabajen y sean libres porque tienen un trabajo". "Y no que se vaya fomentando que las personas pasen al lado de las prestaciones", ha apostillado.

Incidiendo en que "en ningún momento se echó la culpa a las personas", ha abogado por "transitar de la parte pasiva a la activa desde los poderes públicos" y ha cifrado en 30.000 los gallegos que cobran el ingreso mínimo vital este año. Al respecto, ha acusado al Ministerio de Inclusión de "no trabajar la parte de activación" de esa ayuda, "con lo cual la bolsa cada vez es mayor" y las personas están "desconectadas del mercado laboral y viven de un subsidio".

"DEMAGOGIA MITINERA"

En respuesta a esto, la parlamentaria del PSdeG se ha manifestado "indignada por esta demagogia mitinera" que ha visto "no propia de usted", por la conselleira, sino "de Vox". Así, ha rechazado que haya desempleados "que sean vagos" y "fraude" y ha considerado que lo que hay es falta de políticas de empleo.

También el nacionalista Daniel Pérez había hablado de este extremo al afirmar que "puede haber un porcentaje pequeño de personas que rechazan de forma indebida un empleo, pero no es la mayoría". "El único que habló de fraude fue el señor Rueda. Nunca dan puntada sin hilo", le ha espetado en su segundo turno.

APLICACIÓN CON IA

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su comparecencia, la titular de la consellería ha expuesto de forma pormenorizada las acciones de su departamento y el número de beneficiarios de numerosos programas y convocatorias. En concreto, se ha centrado en el Plan de acción en materia de emprego 2023.

En este marco, ha anunciado la puesta en marcha en este mes de mayo de tres experiencias piloto, en oficinas de empleo de Pontevedra, Ordes y Cambados, en relación con una herramienta que hace uso de la inteligencia artificial: 'EMI' (Emprego Intelixente), que "sincronizará oferta y demanda en tiempo real".

Se trata, según explica Promoción do Emprego, de un nuevo sistema operativo que se basa en la inteligencia artificial y "forma parte de la modernización integral del Servizo Público de Emprego de Galicia que está ejecutando la Xunta con un presupuesto de más de 9 millones".

Para que dicha aplicación tecnológica "pueda ir ganando información" es preciso, según ha advertido, colaboración de las empresas e "ir perfilando los currículum".

Con las experiencias piloto "se probarán las primeras funcionalidades de este sistema", que "permitirá a las empresas publicar sus vacantes de forma múltiple y simultánea" en el Servizo de Emprego y "de forma gratuita" en otros portales de empleo, para "llegar a un mayor número de candidatos".

El nuevo instrumento contará con un navegador competencial, para que los orientadores puedan obtener información sobre las competencias asociadas a las ocupaciones, un emulador de ocupaciones para buscar el empleo "idóneo" para cada demandante de empleo y un "recomendador" de formación.

"TRES AÑOS HACIENDO ANUNCIOS"

Por su parte, Dacosta ha reivindicado los fondos y las transferencias que hace el Gobierno central para, por ejemplo, la contratación de orientadores que anunció la semana pasada la Xunta y ha lamentado que esta, por su parte, "lo que hizo fue echar por tierra las políticas del bipartito".

Del lado del Bloque, Daniel Pérez ha visto "mezquino" que estén "señalando con el dedo acusador a personas que tienen la desgracia de estar en desempleo" y ha interpretado que con ello "lo que están haciendo es desviar la atención de forma premeditada de la verdadera razón de las vacantes". "Llevan tres años haciendo anuncios, y necesitamos hechos, tiempo tuvieron para hacerlo. Los problemas de funcionamiento persisten", ha concluido.

Por parte del PPdeG, Noelia Pérez ha aplaudido el plan expuesto por la conselleira porque "va a mejorar la realidad" y ha recalcado que, en opinión de su grupo, "la mejor política social no son las prestaciones" sino la que "permite generar empleo".

Ya en el cierre, María Jesús Lorenzana ha insistido en que la Xunta está "hablando de ofertas de empleo adecuadas" y ha avisado de que "eso también se va a vigilar", por lo que "las empresas se tienen que poner las pilas" y "no solo en salarios" sino "también en perfiles". "Quien no se anticipe, será una empresa que acabe cayendo", ha resuelto.