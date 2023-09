Pleno-Mañueco pide una "desescalada verbal" y culpa al PSOE de hacer ruido dirigido por Ferraz para "tapar vergüenzas"

Tudanca señala los miembros del Gobierno como los únicos que "hacen el ridículo" e insiste en que bajen el tono "quienes lo ha subido"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha llamado a los procuradores de las Cortes a iniciar una "desescalada verbal" para centrarse en "lo importante", es decir, "en la gente", al tiempo que ha culpado al PSOE de hacer ruido dirigido por Ferraz para "tapar las vergüenzas".

Con este debate y tras la lectura de una Declaración Institucional de apoyo a Marruecos tras el terremoto ha comenzado el Pleno de las Cortes, una sesión en la que el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha preguntado al presidente si respalda las declaraciones del consejero de Empleo, Mariano Veganzones, quien llamó "sanguijuelas" a los sindicatos durante su última intervención en el Pleno, palabras por las que ahora los socialistas piden su reprobación.

No obstante, para Mañueco esta pregunta es "un chiste" y ha considerado que lo aceptable sería pedir que se rechazaran todas las "faltas de respeto vengan de donde vengan". "¿Por qué hace usted esto?, tengo que decir con claridad que usted cuando ha escuchado insultos, faltas de respeto y de decoro parlamentario de su grupo, ha estado callado", ha manifestado.

Por su parte, Luis Tudanca ha insistido en que los que hacen el "ridículo" son los miembros del Gobierno regional. "Me va a hablar de ridículo el capitán de los vigilantes de la playa", ha ironizado el socialista en referencia a las palabras del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, sobre su labor de control al Gobierno central.

"Hace unos días usted hablaba de que es el presidente de un Gobierno tranquilo, que trabaja por la convivencia, 'el gobierno de la paz y el amor'...si parecía el jefe de los osos amorosos, no entiendo muy bien a qué se dedica y en qué mundo vive", ha afeado Tudanca, quien ha recordado a Mañueco que desde que ejerce como presidente de la Junta se han acabado los acuerdos, el decoro parlamentario y ha llegado el "fin de la estabilidad institucional".

Así, el líder socialista ha señalado al presidente como el instigador del "ruido y la crispación". "Usted fue el primero en hacer una peineta faltando al respeto a todos los parlamentarios, el primero en insultar, el primero en faltar al decoro parlamentario", ha señalado, al tiempo que ha insistido que es el Gobierno de la Comunidad el que ha traído "ruido y crispación".

Así, ha criticado que Mañueco pida ahora que se baje el tono a lo que ha respondido: "Nosotros no hemos insultado en esta Cámara llamando imbécil a un procurador, nosotros no hemos llamado a desalmadas a las mujeres que usan la Ley para defenderse de la violencia de género, nosotros no hemos llamado banda criminal a ningún grupo parlamentario como han hecho ustedes y su vicepresidente, nosotros no hemos llamado sanguijuelas a los representantes legítimos de los trabajadores, señor Mañueco, ha sido su consejero de empleo".

No obstante, Fernández Mañueco ha criticado a Tudanca pro "recrearse en la intriga". "Usted está a lo suyo, que es, efectivamente, a saltarse el Estado de Derecho y a saltarse la Constitución Española, hacen mucho ruido para tapar todo el escándalo que está provocando a la sociedad española, tienen instrucciones de hacer mucho ruido para tapar cómo se avergüenzan históricos dirigentes del Partido Socialista de lo que hacen ustedes", ha manifestado.

El presidente ha aprovechado su intervención para incluir en ese "ruido" al ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien, a su juicio se "cruza de brazos mientras se mueren las vacas por la enfermedad hemorrágica".

"El inmovilismo y la frivolidad del señor Planas no ayuda a los ganaderos y que lo que necesitamos del Gobierno de España es, por un lado, medidas eficaces y, por otro lado, ayudar a los ganaderos", ha reclamado.