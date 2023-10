El Pleno de la Diputación rechaza la adhesión al Fondo de Cooperación con los votos de PP y Vox

El Pleno de la Diputación de Alicante ha rechazado la adhesión al Fondo de Cooperación Municipal. La moción del PSPV pedía la incorporación de este fondo en el presupuesto de 2024, y el abono con carácter retroactivo de la parte no abonada a los ayuntamientos en estos últimos siete años, que han cifrado en 95 millones de euros. Esta propuesta no ha salido adelante, al contar con el 'no' de PP y Vox, pese a los votos a favor de los socialistas y Compromís.

La moción ha sido debatida este martes, Durante el pleno ordinario del mes de octubre de la Diputación, después de que el Tribunal Constitucional (TC) desestimara en su mayor parte el recurso que presentó el PP contra el Fondo de Cooperación Municipal.

La propuesta ha sido defendida por la diputada socialista Yolanda Seva, quien considera que la falta del Fondo de Cooperación durante estos años "ha supuesto una discriminación y un agravio para los municipios de la provincia de Alicante".

Además, le ha solicitado al presidente de la Diputación, Toni Pérez (PP), el apoyo a la moción para "dar certidumbre" a los consistorios de la Comunitat Valenciana, "asegurando la continuidad del fondo y que desde esta Diputación se realice la adhesión al fondo y se incorpore a los presupuestos 2024 la financiación de los municipios de la provincia de Alicante, así como el abono con carácter retroactivo de lo que estos han dejado de ingresar, ante la negativa del anterior equipo de gobierno".

Los socialistas han estimado que el rechazo de la institución a adherirse a este fondo ha significado una pérdida de 95,2 millones de euros, lo que han calificado como "un acto de insolidaridad, que condena a los ayuntamientos alicantinos a recibir la mitad que Castellón y Valencia".

Al respecto, la vicepresidenta segunda y diputada de Administración General, Marina Sáez, ha acusado a los socialistas de "falta de prudencia" al presentar esta moción porque "el tema está judicializado". "Aún no ha llegado la sentencia y porque ha habido un cambio de Gobierno en la Generalitat y habrá que esperar a saber qué va a disponer sobre este programa antes de tomar una decisión", ha sostenido. Además, ha defendido que la Diputación de Alicante "ha ayudado a los municipios con planes como +Cerca y Planifica".

En relación al mismo asunto, en el punto de ruegos y preguntas, el portavoz socialista, Vicente Arques, ha preguntado a Toni Pérez sorbre su valoración de la sentencia del Constitucional y si tienen previsto incluir una partida extraordinaria de 95 millones en los presupuestos para "subsanar su error".

En este sentido, Pérez ha sostenido que la posición de la institución provincial frente al Fondo de Cooperación Municipal "será siempre la defensa de la autonomía local de la Diputación y la defensa de los 141 municipios y tres entidades menores de la provincia de Alicante".

"La Diputación va a estar al lado de los municipios de la provincia y esperemos poder hacerlo sin que se vulnere nuestra autonomía como administración local, siendo voluntarios en la participación y atendiendo verdaderamente las necesidades de los municipios y no un 'págale tú', experiencia que ya hemos vivido con aquellos que creen que una administración superior impone a otra administración que no es inferior cómo debe proceder en su autonomía", ha aseverado.

En la misma línea, ha añadido que desconocen la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el PP en el Congreso contra la Ley 5/2021 de la Generalitat reguladora del Fondo de Cooperación Municipal.

"Cuando tengamos esa sentencia, valoraremos a qué se nos obliga en la misma y espero que no tengamos que quedarnos con un gratísimo recuerdo de lo bien que funcionó la corporación provincial en el último periodo haciendo llegar a los municipios de la provincia mucho más de lo que le imponía una administración que se creyó superior", ha apuntado Pérez.

Además, ha alertado de los "efectos negativos" que puede tener el fallo judicial. "Debemos empezar a calcular el perjuicio que le vamos a ocasionar a los municipios de la provincia si aplicamos el Fondo de Cooperación de la Generalitat como lo ideó el Botànic, que ya sabemos que incumple el Estatut d'Autonomía, si hay que adaptarlo, como ya se apunta, a los criterios del Fondo Estatal porque, a lo mejor, hay ayuntamientos que hasta tienen que devolver dinero", ha alertado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

CONTRA LA AMNISTÍA

Por otro lado, durante el pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género y por los fallecidos el pasado sábado en una discoteca de Murcia, se han abordado otras cuestiones como la moción presentada por el grupo popular contra la posible tramitación por parte del Gobierno de España de una Ley de Amnistía. Ha salido adelante con el respaldo de PP y Vox y el voto en contra de los grupos PSPV y Compromís.

Asimismo, Compromís también ha presentado una moción para limitar el pago de salarios a responsables de entidades con dinero público proveniente de subvenciones de la Diputación. Ha tenido el apoyo de los socialistas, pero ha sido rechazada con el 'no' de PP y la abstención de Vox.